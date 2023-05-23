«Химки» вылетели из РПЛ, Лунев покинул «Байер», «Ювентус» лишили очков и другие новости

Окружение Винисиуса предложило бразильцу подумать о смене клуба из-за расизма в Испании
«Шахтeр» и киевское «Динамo» осудили «Барселону» за видеообращение к российским болельщикам
Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»
«Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму
ФИФА объявила о продлении разрешения иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ, но с важными поправками
Владелец «Наполи» выбрал нового тренера. Дата ухода Спаллетти уже известна
«Байер» объявил об уходе Лунева
Изидор хотел приостановить контракт с «Локомотивом»: новые поправки ФИФА сорвали его планы
«Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0), вследствие чего «Химки» досрочно вылетели из РПЛ
Серия А. «Ювентус» крупно проиграл «Эмполи» (1:4) в день снятия с клуба 10 очков