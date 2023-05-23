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  • «Химки» вылетели из РПЛ, Лунев покинул «Байер», «Ювентус» лишили очков и другие новости

«Химки» вылетели из РПЛ, Лунев покинул «Байер», «Ювентус» лишили очков и другие новости

23 мая 2023, 00:57

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Серия А. «Ювентус» крупно проиграл «Эмполи» (1:4) в день снятия с клуба 10 очков

Источник: «Бомбардир»
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