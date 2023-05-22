Окружение Винисиуса предложило бразильцу подумать о смене клуба из-за расизма в Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор находится на грани срыва из-за частых случаев расизма.

После вчерашнего скандала на «Месталье» окружение бразильца предложило ему подумать о смене клуба.

Сам футболист пока не собирается уходить из мадридского клуба.

При этом Винисиус обеспокоен не только участившимися расистскими оскорблениями в свой адрес, но и судейством в Ла Лиге.