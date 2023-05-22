Окружение Винисиуса предложило бразильцу подумать о смене клуба из-за расизма в Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор находится на грани срыва из-за частых случаев расизма.
После вчерашнего скандала на «Месталье» окружение бразильца предложило ему подумать о смене клуба.
Сам футболист пока не собирается уходить из мадридского клуба.
При этом Винисиус обеспокоен не только участившимися расистскими оскорблениями в свой адрес, но и судейством в Ла Лиге.
- Контракт игрока с «Реалом» истекает в 2024 году.
- Он проводит 5-й сезон в Испании.
- Агент Винисиуса допускал уход вингера в клуб АПЛ.
Источник: ESPN