Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Окружение Винисиуса предложило бразильцу подумать о смене клуба из-за расизма в Испании

    Окружение Винисиуса предложило бразильцу подумать о смене клуба из-за расизма в Испании

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор находится на грани срыва из-за частых случаев расизма.

    После вчерашнего скандала на «Месталье» окружение бразильца предложило ему подумать о смене клуба.

    Сам футболист пока не собирается уходить из мадридского клуба.

    При этом Винисиус обеспокоен не только участившимися расистскими оскорблениями в свой адрес, но и судейством в Ла Лиге.

    • Контракт игрока с «Реалом» истекает в 2024 году.
    • Он проводит 5-й сезон в Испании.
    • Агент Винисиуса допускал уход вингера в клуб АПЛ.

    Новости по теме
    Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса во время матча «Валенсия» – «Реал»
    Агент Винисиуса назвал единственное место, куда бразилец может перейти из «Реала» 1
    «Винисиус, умри»: фанаты «Барселоны» – на праздновании чемпионства 1
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 