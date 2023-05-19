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    • Агент Винисиуса назвал единственное место, куда бразилец может перейти из «Реала»

    Агент Винисиуса назвал единственное место, куда бразилец может перейти из «Реала»

    Фредерико Пена, агент полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, высказался о будущем футболиста.

    «Не вижу, чтобы это произошло сейчас, но кто знает – в футболе все меняется, происходят вещи, которые невозможно было представить. Я просто скажу, что если однажды он покинет «Реал», он непременно окажется в АПЛ, и никак иначе.

    Но покинет ли он когда-нибудь «Реал» или останется игроком одного клуба? Прямо сейчас я могу сказать, что есть большая вероятность, что он станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю, и задержится здесь на 15 лет и больше», – цитирует Пену The Telegraph.

    • Бразилец забил 23 гола и отдал 21 ассист в 53 матчах сезона.
    • Винисиус – 4-й по стоимости игрок мира (120 миллионов евро).

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    Источник: Sport24

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