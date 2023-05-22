В «Шахтере» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к фанатам из России

Гендиректор «Шахтeра» Сергей Палкин прокомментировал видеообращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам с благодарностью за поддержку.

«Шахтер» выражает своe возмущение по поводу распространeнного видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.

Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», – цитирует Палкина сайт «Шахтeра».