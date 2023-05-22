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    • В «Шахтере» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к фанатам из России

    В «Шахтере» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к фанатам из России

    Гендиректор «Шахтeра» Сергей Палкин прокомментировал видеообращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам с благодарностью за поддержку.

    «Шахтер» выражает своe возмущение по поводу распространeнного видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.

    Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», – цитирует Палкина сайт «Шахтeра».

    • «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
    • Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.
    • В Примере осталось 4 тура.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      baden1969 28 минут назад

      Вы сначала переименуйте клуб в "**********" (Львив), а потом что-то требуйте.
      Аморально называться Шахтером (Донецк), базироваться во Львове и лизать нацистам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14574

      playsh 37 минут назад

      Вот мне интересно,до коли Шахтёр будет базироваться во Львове,играть с нациками в одном чемпе и называться Донецким?Не надо спекулировать названием города,к которому не имеешь никакого отношения.Как всегда,окраина в своём амплуа.
      Ау,уефа,ау,гейропа...

      1
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      Рейтинг: +12

      Al Dagistani 52 минуты назад

      Благодарите Россию.... А то Америка вас давно в рабство загнала бы.... Хотя уже вы там всю жизнь долги НАТО и Евро союз отдавать

      1
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      Рейтинг: +212

      Бригадный 1 час назад

      Аморально быть служками у бандеровских упырей, последышей садиста-психопата Бандеры. Задумайтесь об этом.

      3
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      Рейтинг: +5088

      neveldomha 1 час назад

      Аморально называться донецким Шахтером и играть в нацистском чемпионате, в то время, как твоих фанатов, твоих земляков расстреливали и расстреливают по сей день укрофашисты. Посему заткните свои пасти, мерзавцы.

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