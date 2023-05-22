В «Шахтере» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к фанатам из России

Вы сначала переименуйте клуб в "**********" (Львив), а потом что-то требуйте.
Аморально называться Шахтером (Донецк), базироваться во Львове и лизать нацистам...
Гендиректор «Шахтeра» Сергей Палкин прокомментировал видеообращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам с благодарностью за поддержку.
«Шахтер» выражает своe возмущение по поводу распространeнного видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.
Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», – цитирует Палкина сайт «Шахтeра».
- «Барселона» впервые за 4 года взяла титул.
- Каталонцы впервые при Хави-тренере выиграли чемпионат.
- В Примере осталось 4 тура.