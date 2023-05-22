Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт не могут договориться о целях клуба на летнее трансферное окно.

«Абаскаль обозначил перед «Лукойлом» свои желания. Тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона. Отсюда и желание владельцев клуба раскошелиться на покупку.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» может потратить на одного известного футболиста в возрасте 24-27 лет 15-20 миллионов евро. Совет директоров клуба действительно готов предоставить большие деньги на летний рынок, но предполагается, что озвученная сумма будет поделена на двух игроков.

При этом нельзя забывать о существовании в клубной системе спортивного директора. Пол Эшуорт уже 8 месяцев работает в клубе, но пока не выходил на первые роли. Англичанин считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не всe ясно с состоянием Наиля Умярова.

Другой проблемой может стать уход Кристофера Мартинса. Не исключено, что полузащитник сборной Люксембурга покинет Россию. Поэтому Эшуорт настаивает на покупке новичка в опорную зону.

Резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет, иностранцы выдерживают нейтралитет между собой. Однажды Пол начал настаивать на своих кандидатурах в разговоре с тренером, на что Абаскаль выразил недовольство боссам «Лукойла». С тех пор Пол и Гильермо идут каждый своим курсом», – сообщает Metaratings.