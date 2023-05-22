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  • Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

22 мая 2023, 14:25
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт не могут договориться о целях клуба на летнее трансферное окно.

«Абаскаль обозначил перед «Лукойлом» свои желания. Тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона. Отсюда и желание владельцев клуба раскошелиться на покупку.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» может потратить на одного известного футболиста в возрасте 24-27 лет 15-20 миллионов евро. Совет директоров клуба действительно готов предоставить большие деньги на летний рынок, но предполагается, что озвученная сумма будет поделена на двух игроков.

При этом нельзя забывать о существовании в клубной системе спортивного директора. Пол Эшуорт уже 8 месяцев работает в клубе, но пока не выходил на первые роли. Англичанин считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не всe ясно с состоянием Наиля Умярова.

Другой проблемой может стать уход Кристофера Мартинса. Не исключено, что полузащитник сборной Люксембурга покинет Россию. Поэтому Эшуорт настаивает на покупке новичка в опорную зону.

Резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет, иностранцы выдерживают нейтралитет между собой. Однажды Пол начал настаивать на своих кандидатурах в разговоре с тренером, на что Абаскаль выразил недовольство боссам «Лукойла». С тех пор Пол и Гильермо идут каждый своим курсом», – сообщает Metaratings.

  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
  • Отставание от идущего вторым ЦСКА – одно очко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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za logiku
1684755222
Херня какая-то.... Тренеру видней куда он хочет усиление, а спорт дир как бы не должен лезть...
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dim29
1684755271
опорная зона.ахилесова пята
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NewLife
1684756661
Согласен с Эшуортом !
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моэм
1684757059
Один другому вставляет палки в колёса ....это недопустимо и вредно ля клуба , потому одного из них надо убирать.... однозначно....среднее решение типа ни вашим ни нашим , напряжения не снимет и Спартаку опять весь сезон будет не до игры .... или как вынужденный выход опять смена коней на переправе ....а почему бы Спартаку ещё раз не слепить горбатого , и не наступить на те же грабли ещё раз....лоб то крепкий у твердолобых
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R_a_i_n
1684757685
Живой Умяров или травмированный, один фик он привозной! Нужно усиливать центр поля!
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ivany4
1684758842
Прежде чем что-то обсуждать, надо бы прочитать всю статью. А там в концовке есть вот такое - «Спартак» ждёт очень интересное лето. «ЛУКОЙЛ» хоть и не поставил перед командой ясных задач на следующий сезон, но очевидно, что клуб постарается побороться с «Зенитом» за чемпионство. И помимо этого, опять же в статье, упоминаются не совсем прочные позиции Эшуорта. Я бы сделал вывод, что пока Лукойл не определится с задачами, говорить о каких-то вариантах, это из области рассуждений под пивко.
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JTherry
1684759977
Metaratings раздувает из мухи слона: где-то что-то услышали (ОБС), и сразу - в печать, хотя сами отмечают, что "резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет"... на самом деле необходимы и атакующий ПЗ и опорник, хорошо, если это будет "два в одном", что сейчас вряд ли возможно... будем искать...)
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