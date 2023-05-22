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    • Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

    Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт не могут договориться о целях клуба на летнее трансферное окно.

    «Абаскаль обозначил перед «Лукойлом» свои желания. Тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона. Отсюда и желание владельцев клуба раскошелиться на покупку.

    Инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» может потратить на одного известного футболиста в возрасте 24-27 лет 15-20 миллионов евро. Совет директоров клуба действительно готов предоставить большие деньги на летний рынок, но предполагается, что озвученная сумма будет поделена на двух игроков.

    При этом нельзя забывать о существовании в клубной системе спортивного директора. Пол Эшуорт уже 8 месяцев работает в клубе, но пока не выходил на первые роли. Англичанин считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не всe ясно с состоянием Наиля Умярова.

    Другой проблемой может стать уход Кристофера Мартинса. Не исключено, что полузащитник сборной Люксембурга покинет Россию. Поэтому Эшуорт настаивает на покупке новичка в опорную зону.

    Резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет, иностранцы выдерживают нейтралитет между собой. Однажды Пол начал настаивать на своих кандидатурах в разговоре с тренером, на что Абаскаль выразил недовольство боссам «Лукойла». С тех пор Пол и Гильермо идут каждый своим курсом», – сообщает Metaratings.

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего вторым ЦСКА – одно очко.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10880

      ivany4 3 минуты назад

      Прежде чем что-то обсуждать, надо бы прочитать всю статью. А там в концовке есть вот такое - «Спартак» ждёт очень интересное лето. «ЛУКОЙЛ» хоть и не поставил перед командой ясных задач на следующий сезон, но очевидно, что клуб постарается побороться с «Зенитом» за чемпионство. И помимо этого, опять же в статье, упоминаются не совсем прочные позиции Эшуорта.
      Я бы сделал вывод, что пока Лукойл не определится с задачами, говорить о каких-то вариантах, это из области рассуждений под пивко.

      0
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      Рейтинг: +13787

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Живой Умяров или травмированный, один фик он привозной! Нужно усиливать центр поля!

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      Рейтинг: +2480

      моэм 32 минуты назад

      Один другому вставляет палки в колёса ....это недопустимо и вредно ля клуба , потому одного из них надо убирать.... однозначно....среднее решение типа ни вашим ни нашим , напряжения не снимет и Спартаку опять весь сезон будет не до игры .... или как вынужденный выход опять смена коней на переправе ....а почему бы Спартаку ещё раз не слепить горбатого , и не наступить на те же грабли ещё раз....лоб то крепкий у твердолобых

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      Рейтинг: +18373

      NewLife 39 минут назад

      Согласен с Эшуортом !

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      Рейтинг: +729

      dim29 1 час назад

      опорная зона.ахилесова пята

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      Рейтинг: +729

      dim29 > dim29 1 час назад

      у зенита бариос выжигает центр.красавец.

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      Рейтинг: +729

      dim29 > dim29 55 минут назад

      Баранов.Кульков.выжигали.читали .

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      Рейтинг: +241

      za logiku 1 час назад

      Херня какая-то.... Тренеру видней куда он хочет усиление, а спорт дир как бы не должен лезть...

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