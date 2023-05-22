Противоречия в «Спартаке»: Абаскаль пожаловался на Эшуорта боссам «Лукойла»

Прежде чем что-то обсуждать, надо бы прочитать всю статью. А там в концовке есть вот такое - «Спартак» ждёт очень интересное лето. «ЛУКОЙЛ» хоть и не поставил перед командой ясных задач на следующий сезон, но очевидно, что клуб постарается побороться с «Зенитом» за чемпионство. И помимо этого, опять же в статье, упоминаются не совсем прочные позиции Эшуорта.
Я бы сделал вывод, что пока Лукойл не определится с задачами, говорить о каких-то вариантах, это из области рассуждений под пивко.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор Пол Эшуорт не могут договориться о целях клуба на летнее трансферное окно.
«Абаскаль обозначил перед «Лукойлом» свои желания. Тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона. Отсюда и желание владельцев клуба раскошелиться на покупку.
Инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» может потратить на одного известного футболиста в возрасте 24-27 лет 15-20 миллионов евро. Совет директоров клуба действительно готов предоставить большие деньги на летний рынок, но предполагается, что озвученная сумма будет поделена на двух игроков.
При этом нельзя забывать о существовании в клубной системе спортивного директора. Пол Эшуорт уже 8 месяцев работает в клубе, но пока не выходил на первые роли. Англичанин считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не всe ясно с состоянием Наиля Умярова.
Другой проблемой может стать уход Кристофера Мартинса. Не исключено, что полузащитник сборной Люксембурга покинет Россию. Поэтому Эшуорт настаивает на покупке новичка в опорную зону.
Резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет, иностранцы выдерживают нейтралитет между собой. Однажды Пол начал настаивать на своих кандидатурах в разговоре с тренером, на что Абаскаль выразил недовольство боссам «Лукойла». С тех пор Пол и Гильермо идут каждый своим курсом», – сообщает Metaratings.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
- Отставание от идущего вторым ЦСКА – одно очко.