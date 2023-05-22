Владелец «Наполи» выбрал нового тренера на замену Спаллетти

Стало известно, кто возглавит «Наполи» после отставки Лучано Спаллетти.

Новым главным тренером неаполитанцев станет Джан Пьеро Гасперини.

Таков выбор владельца и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

С Гасперини заключат двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов.