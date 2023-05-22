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  • Владелец «Наполи» выбрал нового тренера на замену Спаллетти

Владелец «Наполи» выбрал нового тренера на замену Спаллетти

22 мая 2023, 20:00
3

Стало известно, кто возглавит «Наполи» после отставки Лучано Спаллетти.

Новым главным тренером неаполитанцев станет Джан Пьеро Гасперини.

Таков выбор владельца и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

С Гасперини заключат двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов.

  • «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
  • Гасперини сейчас тренирует «Аталанту».
  • Сообщалось, что у Спаллетти испортились отношения с Де Лаурентисом.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!

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Источник: Tutto Napoli
Италия. Серия А Наполи Аталанта Гасперини Джан Пьеро Спаллетти Лучано Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1684775917
Да все ясно клуб выиграл лигу и пора продавать лидеров и считать бабки, где Спал точно бы никого не отпустил, если играть надо будет в ЛЧ, а вопрос кем, если все уйдут
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Сам_себе_сказал
1684780260
Лучанно сделал своё дело....Наполи ещё лет 20 не будет чемпионом..может и больше..
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ItalianFootball
1684828507
Ну, поплыл Наполи. Минус спортдир, тренер, Ким. А мне тут в уши лили, мол, гранд, а я молча улыбался))) Хвича и Витя останутся то хоть ?
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