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    • Владелец «Наполи» выбрал нового тренера на замену Спаллетти

    Владелец «Наполи» выбрал нового тренера на замену Спаллетти

    Стало известно, кто возглавит «Наполи» после отставки Лучано Спаллетти.

    Новым главным тренером неаполитанцев станет Джан Пьеро Гасперини.

    Таков выбор владельца и президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

    С Гасперини заключат двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год после уплаты налогов.

    • «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
    • Гасперини сейчас тренирует «Аталанту».
    • Сообщалось, что у Спаллетти испортились отношения с Де Лаурентисом.

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    Источник: Tutto Napoli

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14514

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Да все ясно клуб выиграл лигу и пора продавать лидеров и считать бабки, где Спал точно бы никого не отпустил, если играть надо будет в ЛЧ, а вопрос кем, если все уйдут

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