«Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, находящийся в аренде в «Клермоне», может на полноценной основе перейти во французский клуб.
«Есть перспектива продажи Максимилиано Кофрие, который проводит хороший сезон в «Клермоне». Выкупная стоимость бельгийца составляет 4 миллиона евро, но «Спартак» готов подвинуться. Французский клуб же готов выкупить защитника за 2,5-3 миллиона евро.
Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Клермона», – сообщает Metaratings.
- Кофрие во Франции с лета.
- В сезоне Лиги 1 он провел 24 матча.
- Контракт Кофрие со «Спартаком» действует до 2025 года.
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Источник: Metaratings