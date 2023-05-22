«Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, находящийся в аренде в «Клермоне», может на полноценной основе перейти во французский клуб.

«Есть перспектива продажи Максимилиано Кофрие, который проводит хороший сезон в «Клермоне». Выкупная стоимость бельгийца составляет 4 миллиона евро, но «Спартак» готов подвинуться. Французский клуб же готов выкупить защитника за 2,5-3 миллиона евро.

Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Клермона», – сообщает Metaratings.

Кофрие во Франции с лета.

В сезоне Лиги 1 он провел 24 матча.

Контракт Кофрие со «Спартаком» действует до 2025 года.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!