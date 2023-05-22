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    • «Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму

    «Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, находящийся в аренде в «Клермоне», может на полноценной основе перейти во французский клуб.

    «Есть перспектива продажи Максимилиано Кофрие, который проводит хороший сезон в «Клермоне». Выкупная стоимость бельгийца составляет 4 миллиона евро, но «Спартак» готов подвинуться. Французский клуб же готов выкупить защитника за 2,5-3 миллиона евро.

    Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Клермона», – сообщает Metaratings.

    • Кофрие во Франции с лета.
    • В сезоне Лиги 1 он провел 24 матча.
    • Контракт Кофрие со «Спартаком» действует до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101521

      zigbert 1 час назад

      Продать даже за такую сумму будет удачей.

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      Рейтинг: +29669

      JTherry > zigbert 1 час назад

      нормальная сумма, Кофрие покупали за 2,5 лимона, еще и в наваре останемся, тем более, он отлично вписался в Клермон...)

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