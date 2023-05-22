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    • «Достучался»: Юран прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Сочи»

    «Достучался»: Юран прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Сочи»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

    • Нижегородцы разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Благодаря этому команда точно не вылетит в Первую лигу напрямую.
    • В худшем случае «Пари НН» сыграет в стыках.

    – Скажем, что что‑то похожее в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берешь, нужно отвечать.

    К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала.

    – Почему ваши футболисты наносили так много дальних ударов? С трех из них удалось забить.

    – Мы на тренировках делали это четыре дня. Стали на тренировках забивать, ведь мы же не могли на тренировках забить мячи в двухсторонних играх, в тактических упражнениях.

    Я заострял внимание, что как минимум пять‑шесть человек у нас должно участвовать в атаке. Есть рабочая нога – нужно бить в створ ворот. Достучался.

    Давление нужно было убрать изнутри. Любому тренеру приятно, когда его слышат, терпят и его задания выполняют. В итоге все равно будут вопросы к тому, какая цифра на табло.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.05.2023 23:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21420

      derrik2000 1 час назад

      Давай, Сергей, покажи всем ещё раз, что ты-классный тренер с российским паспортом!

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