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«Достучался»: Юран прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Сочи»

22 мая 2023, 23:34
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

  • Нижегородцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Благодаря этому команда точно не вылетит в Первую лигу напрямую.
  • В худшем случае «Пари НН» сыграет в стыках.

– Скажем, что что‑то похожее в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берешь, нужно отвечать.

К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала.

– Почему ваши футболисты наносили так много дальних ударов? С трех из них удалось забить.

– Мы на тренировках делали это четыре дня. Стали на тренировках забивать, ведь мы же не могли на тренировках забить мячи в двухсторонних играх, в тактических упражнениях.

Я заострял внимание, что как минимум пять‑шесть человек у нас должно участвовать в атаке. Есть рабочая нога – нужно бить в створ ворот. Достучался.

Давление нужно было убрать изнутри. Любому тренеру приятно, когда его слышат, терпят и его задания выполняют. В итоге все равно будут вопросы к тому, какая цифра на табло.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (1)
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derrik2000
1684788740
Давай, Сергей, покажи всем ещё раз, что ты-классный тренер с российским паспортом!
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