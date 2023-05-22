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Петржела: «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

22 мая 2023, 22:33
10

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом даже на Кипре.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы – они заняли бы место в пятерке (смеется).

Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига – одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день.

Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», – сказал Петржела.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 28 туров.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в 5-й раз подряд.
  • Чемпионат Кипра впервые в истории выиграл «Арис», за который выступает Александр Кокорин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (10)
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Анатолий Б.
1684784671
Спартак чемпион по продаже макарон...И то, если судьёй будет их любимая пассия - Карасёв...
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anatolich72
1684784754
Вот дурачок, там Газпрома нет, как зенит там может что-то выиграть.
Ответить
nik55
1684785010
чучело а что ты выиграл ?
Ответить
Павелий
1684788042
Я лишь напомню, что Петржела уже 5 лет никого не тренирует и никогда ничего не выигрывал.
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GermanVo
1684795057
Интересно, сколько Гжэлка получат от газпрёма за каждый пост и интервью про Спартак в негативном свете. Ну каждый раз какоё-нибудь укольчик или придирка. Безработному надо как-то зарабатывать.
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Дядя Серёжа
1684805959
Даже "бывшие" Спартак не забывают. Это память на всю жизнь.
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alp
1684823460
ну как бэ.... еслибы на кипре судили наши судьи, то, у спартака были бы шансы ... а так .... я думаю, они бы и в Молдавии болтались бы где то в центре таблицы
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mamba9090909
1684825638
Петржела внёс свою ложку дёгтя.))
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paracetamol
1684834406
Да свини и чемпионат Буркины-Фассо не выиграли бы!
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