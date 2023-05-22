Петржела: «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом даже на Кипре.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы – они заняли бы место в пятерке (смеется).

Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига – одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день.

Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», – сказал Петржела.