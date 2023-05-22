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    Петржела: «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом даже на Кипре.

    «Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы – они заняли бы место в пятерке (смеется).

    Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига – одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день.

    Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», – сказал Петржела.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 28 туров.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в 5-й раз подряд.
    • Чемпионат Кипра впервые в истории выиграл «Арис», за который выступает Александр Кокорин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8262

      nik55 21 минуту назад

      чучело а что ты выиграл ?

      0
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      Рейтинг: +3856

      anatolich72 25 минут назад

      Вот дурачок, там Газпрома нет, как зенит там может что-то выиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Анатолий Б. 27 минут назад

      Спартак чемпион по продаже макарон...И то, если судьёй будет их любимая пассия - Карасёв...

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