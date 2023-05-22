Петржела: «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» не стал бы чемпионом даже на Кипре.
«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы – они заняли бы место в пятерке (смеется).
Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига – одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день.
Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», – сказал Петржела.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 28 туров.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России – в 5-й раз подряд.
- Чемпионат Кипра впервые в истории выиграл «Арис», за который выступает Александр Кокорин.
Источник: «РБ Спорт»