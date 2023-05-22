Капитан «Ман Сити» может уйти в «Барсу» – из-за популярной модели и телеведущей

Трансфер Илкая Гюндогана летом – одна из самых волнительных тем в АПЛ. Контракт капитана «Ман Сити» с клубом подходит к концу. Есть вероятность, что он покинет команду – у него уже есть предложение от «Барселоны». И оно нравится не только самому Гюндогану, но и его жене.

Жену Гюндогана зовут Сара Арфауи. Она профессиональная модель и популярная в Италии телеведущая. У пары есть ребенок, и сейчас семья ждет еще одного. Сара играет важную роль в карьере Гюндогана. Про нее футболист говорил так: «У меня было два очень хороших предложения, я действительно мог уйти из «Манчестер Сити». Сара же уговорила это не делать и оказалась права – я никогда не чувствовал такой любви и поддержки от болельщиков».

Сейчас, по слухам The Athletic, «Барса» дает Гюндогану контракт на два года – и жене футболиста нравится, что это соглашение гарантирует ему стабильность.

Фото: соцсети Сары Арфауи

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