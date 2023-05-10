«Сдуйте мне сиськи!»: американская футболистка возмутилась размером груди в FIFA – вот ее реальные фото

Сидни Леру – важный персонаж в мире женского футбола. 7 мая она отпраздновала 33-летие. За 18 лет карьеры она играла за восемь клубов, выигрывала регулярный сезон чемпионата США, брала титул чемпиона мира среди женщин U20 и становилась чемпионом мира уже во взрослом возрасте.

Сейчас она попала в медиа не благодаря игре, а иронии в соцсетях. Она наезжает на разработчиков FIFA за нереалистично созданных футболисток. Например, потому что одна футболистка получилась лысой – Леру посмеялась над этим. Есть и претензии по своей модели. Вот ее фраза:

«Они изобразили повязку, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови. Но кто-то сделал меня чересчур грудастой. Сдуйте мне сиськи и оденьте меня в другую майку. И тогда я не буду прикапываться к бровям».

Такой Леру сделали разработчики в ЕA:

А вот подборка ее фото из реальной жизни:

Фото: соцсети Сидни Леру

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