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    • «Сдуйте мне сиськи!»: американская футболистка возмутилась размером груди в FIFA – вот ее реальные фото

    «Сдуйте мне сиськи!»: американская футболистка возмутилась размером груди в FIFA – вот ее реальные фото

    Сидни Леру – важный персонаж в мире женского футбола. 7 мая она отпраздновала 33-летие. За 18 лет карьеры она играла за восемь клубов, выигрывала регулярный сезон чемпионата США, брала титул чемпиона мира среди женщин U20 и становилась чемпионом мира уже во взрослом возрасте.

    Сейчас она попала в медиа не благодаря игре, а иронии в соцсетях. Она наезжает на разработчиков FIFA за нереалистично созданных футболисток. Например, потому что одна футболистка получилась лысой – Леру посмеялась над этим. Есть и претензии по своей модели. Вот ее фраза:

    «Они изобразили повязку, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови. Но кто-то сделал меня чересчур грудастой. Сдуйте мне сиськи и оденьте меня в другую майку. И тогда я не буду прикапываться к бровям».

    Такой Леру сделали разработчики в ЕA:

    А вот подборка ее фото из реальной жизни:

    Фото: соцсети Сидни Леру

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5049

      neveldomha 5 часов назад

      А что титьки, как уши спаниеля лучше?

      0
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      Рейтинг: +145

      Антон Л 6 часов назад

      Бедра ей надуйте - жопа узкая, как у мальчика.

      0
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 6 часов назад

      Страшней атомной *****

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      Рейтинг: +426

      Ollegator 7 часов назад

      Надо её просто убрать из игры) так будет всем проще.
      Как постить грудь еле прикрытую, так это её не смущает.

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