Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Надену лучшее белье, но секса не будет»: жена вратаря «Айнтрахта» рассказала, как мотивирует мужа побеждать

«Надену лучшее белье, но секса не будет»: жена вратаря «Айнтрахта» рассказала, как мотивирует мужа побеждать

16 мая 2023, 04:30
9

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп и модель Victoria’s Secret Изабель Гулар – одна из самых медийных и парочек в современном футболе. Почему? Потому что их отношения открыты для общества. Сам Трапп говорит много о своих отношениях: «Я люблю Изабель, она – мой ангел. Помимо футбола, для меня не существует другого мира: я каждый раз мчу к ней домой. С каждым днем люблю ее сильнее».

Их страсть мы могли видеть после победы «Айнтрахта» над «Барсой» в прошлом сезоне Лиги Европы.

Сама Гулар тоже часто рассказывает об их отношениях:

• «Кевин очень романтичный. Когда у него есть время и силы, он постоянно делает какие-то сюрпризы. Но мне не нужно все это: я просто очень комфортно чувствую себя рядом с ним. Он – настоящий мужчина»;

• «Секс? Да, это важная часть нашей личной жизни»;

• А вот еще о сексе: «Мы с Кевином много занимаемся любовью – четыре или пять раз в неделю. Но если он сыграл в важном матче, а его команда проиграла, я могу сделать себя красивой, сделать маникюр и надеть свое лучшее белье, но секса все равно не будет».

Фото: соцсети Изабель Гулар, imago-images.de/Global Look Press

«Сдуйте мне сиськи!»: американская футболистка возмутилась размером груди в FIFA – вот ее реальные фото

У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Красивый футбол Айнтрахт Трапп Кевин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1684143707
Нижнее фото (!!!) : на чём держится голова Гулар? Силён Трапп! А может я плохо разглядел. )))
Ответить
MaxRnD
1684144041
Не будет секса - не будет белья, будешь потом бабкины панталоны донашивать
Ответить
mihail200606
1684144296
У него будет .. но с другой..
Ответить
acor94
1684147320
Мне кажется или на последней фотке вовсе не Трапп, а какойто араб?))
Ответить
Fialet
1684149896
Какой тощий кошмар. Лучше уж на какую нибудь другую подзюбить, чем на эту смотреть.
Ответить
Axe111
1684212675
Гениальные новости продолжаются)
Ответить
SuperNils
1684214466
ни жопы, ни сисек.
Ответить
Главные новости
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
3
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки и не забила
5 сентября
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
3 сентября
2
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
3 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+