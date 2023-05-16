«Надену лучшее белье, но секса не будет»: жена вратаря «Айнтрахта» рассказала, как мотивирует мужа побеждать

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп и модель Victoria’s Secret Изабель Гулар – одна из самых медийных и парочек в современном футболе. Почему? Потому что их отношения открыты для общества. Сам Трапп говорит много о своих отношениях: «Я люблю Изабель, она – мой ангел. Помимо футбола, для меня не существует другого мира: я каждый раз мчу к ней домой. С каждым днем люблю ее сильнее».

Их страсть мы могли видеть после победы «Айнтрахта» над «Барсой» в прошлом сезоне Лиги Европы.

Сама Гулар тоже часто рассказывает об их отношениях:

• «Кевин очень романтичный. Когда у него есть время и силы, он постоянно делает какие-то сюрпризы. Но мне не нужно все это: я просто очень комфортно чувствую себя рядом с ним. Он – настоящий мужчина»;

• «Секс? Да, это важная часть нашей личной жизни»;

• А вот еще о сексе: «Мы с Кевином много занимаемся любовью – четыре или пять раз в неделю. Но если он сыграл в важном матче, а его команда проиграла, я могу сделать себя красивой, сделать маникюр и надеть свое лучшее белье, но секса все равно не будет».

Фото: соцсети Изабель Гулар, imago-images.de/Global Look Press

«Сдуйте мне сиськи!»: американская футболистка возмутилась размером груди в FIFA – вот ее реальные фото

У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов