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    • «Надену лучшее белье, но секса не будет»: жена вратаря «Айнтрахта» рассказала, как мотивирует мужа побеждать

    «Надену лучшее белье, но секса не будет»: жена вратаря «Айнтрахта» рассказала, как мотивирует мужа побеждать

    Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп и модель Victoria’s Secret Изабель Гулар – одна из самых медийных и парочек в современном футболе. Почему? Потому что их отношения открыты для общества. Сам Трапп говорит много о своих отношениях: «Я люблю Изабель, она – мой ангел. Помимо футбола, для меня не существует другого мира: я каждый раз мчу к ней домой. С каждым днем люблю ее сильнее».

    Их страсть мы могли видеть после победы «Айнтрахта» над «Барсой» в прошлом сезоне Лиги Европы.

    Сама Гулар тоже часто рассказывает об их отношениях:

    • «Кевин очень романтичный. Когда у него есть время и силы, он постоянно делает какие-то сюрпризы. Но мне не нужно все это: я просто очень комфортно чувствую себя рядом с ним. Он – настоящий мужчина»;

    • «Секс? Да, это важная часть нашей личной жизни»;

    • А вот еще о сексе: «Мы с Кевином много занимаемся любовью – четыре или пять раз в неделю. Но если он сыграл в важном матче, а его команда проиграла, я могу сделать себя красивой, сделать маникюр и надеть свое лучшее белье, но секса все равно не будет».

    Фото: соцсети Изабель Гулар, imago-images.de/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19682

      Cleaner 18 минут назад

      Будет у твоего мужа секс. Только не с тобой.)))

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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 19 минут назад

      У него будет .. но с другой..

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      Рейтинг: +55796

      MaxRnD 23 минуты назад

      Не будет секса - не будет белья, будешь потом бабкины панталоны донашивать

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      Рейтинг: +24687

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Нижнее фото (!!!) : на чём держится голова Гулар? Силён Трапп! А может я плохо разглядел. )))

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