Глава футбола Испании: «Расизм запятнал всю страну – Винисиус прав»

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса в матче с «Валенсией».

Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.

По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

«Я решил выступить в качестве главы испанского футбола, потому что этот вопрос вышел за рамки футбола. У нас есть проблема, и в первую очередь нужно ее признать.

Если человека оскорбляют из-за его вероисповедания или цвета кожи, у нас серьезная проблема, которая запятнала всю страну. Хотя у нас гостеприимная страна, которая каждый год принимает людей со всего мира.

Винисиус Жуниор и любой, кто страдает от расистских оскорблений, пользуется моей поддержкой и поддержкой RFEF. Мы здесь, чтобы поддерживать, помогать и просить их помогать нам.

Я не собираюсь вникать в чье-либо поведение, для этого и есть судьи. Мы не можем сравнивать проблему, которая является песчинкой, с другой, которая представляет собой пустыню. Винисиус, безусловно, более прав, чем мы думаем – RFEF может делать больше.

Цель, которую мы поставили перед собой заключается в том, чтобы все это осталось позади», – сказал Рубиалес.