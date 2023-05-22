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    • Глава футбола Испании: «Расизм запятнал всю страну – Винисиус прав»

    Глава футбола Испании: «Расизм запятнал всю страну – Винисиус прав»

    Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса в матче с «Валенсией».

    • Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.
    • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

    «Я решил выступить в качестве главы испанского футбола, потому что этот вопрос вышел за рамки футбола. У нас есть проблема, и в первую очередь нужно ее признать.

    Если человека оскорбляют из-за его вероисповедания или цвета кожи, у нас серьезная проблема, которая запятнала всю страну. Хотя у нас гостеприимная страна, которая каждый год принимает людей со всего мира.

    Винисиус Жуниор и любой, кто страдает от расистских оскорблений, пользуется моей поддержкой и поддержкой RFEF. Мы здесь, чтобы поддерживать, помогать и просить их помогать нам.

    Я не собираюсь вникать в чье-либо поведение, для этого и есть судьи. Мы не можем сравнивать проблему, которая является песчинкой, с другой, которая представляет собой пустыню. Винисиус, безусловно, более прав, чем мы думаем – RFEF может делать больше.

    Цель, которую мы поставили перед собой заключается в том, чтобы все это осталось позади», – сказал Рубиалес.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +366

      заткнитемнерот 1 час назад

      Слава Богу, я живу в России, без этого дерьма ввиде блм и критической расовой теории.

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      Рейтинг: +1462

      GreyDM 1 час назад

      Как мне кажется, здесь дело не столько в расизме, сколько в самом вини. Он часто сам своим поведением провоцирует негатив со стороны фанов соперников. В Испании много не.гров играет, но чморят только вини. Просто хотят его задеть посильнее, вот и докапываются до всего подряд, в том числе и до цвета кожи.

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