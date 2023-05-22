Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава футбола Испании: «Расизм запятнал всю страну – Винисиус прав»

Глава футбола Испании: «Расизм запятнал всю страну – Винисиус прав»

22 мая 2023, 15:59
5

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса в матче с «Валенсией».

  • Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
  • Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.
  • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

«Я решил выступить в качестве главы испанского футбола, потому что этот вопрос вышел за рамки футбола. У нас есть проблема, и в первую очередь нужно ее признать.

Если человека оскорбляют из-за его вероисповедания или цвета кожи, у нас серьезная проблема, которая запятнала всю страну. Хотя у нас гостеприимная страна, которая каждый год принимает людей со всего мира.

Винисиус Жуниор и любой, кто страдает от расистских оскорблений, пользуется моей поддержкой и поддержкой RFEF. Мы здесь, чтобы поддерживать, помогать и просить их помогать нам.

Я не собираюсь вникать в чье-либо поведение, для этого и есть судьи. Мы не можем сравнивать проблему, которая является песчинкой, с другой, которая представляет собой пустыню. Винисиус, безусловно, более прав, чем мы думаем – RFEF может делать больше.

Цель, которую мы поставили перед собой заключается в том, чтобы все это осталось позади», – сказал Рубиалес.

Еще по теме:
Винисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса» 2
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола» 1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1684761938
Как мне кажется, здесь дело не столько в расизме, сколько в самом вини. Он часто сам своим поведением провоцирует негатив со стороны фанов соперников. В Испании много не.гров играет, но чморят только вини. Просто хотят его задеть посильнее, вот и докапываются до всего подряд, в том числе и до цвета кожи.
Ответить
заткнитемнерот
1684765254
Слава Богу, я живу в России, без этого дерьма ввиде блм и критической расовой теории.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
10
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
Все новости
Все новости
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
Вчера, 16:23
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
Вчера, 09:06
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+