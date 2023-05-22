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    • «Валенсия» выпустила заявление о расистском скандале в матче с «Реалом»

    «Валенсия» выпустила заявление о расистском скандале в матче с «Реалом»

    «Валенсия» дала официальный комментарий о произошедшем во время игры с «Реалом».

    • «Реал» уступил со счетом 0:1.
    • Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.

    «Валенсия» публично осуждает любые формы оскорблений и дискриминации в футболе.

    Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного духа, выступает против физического и словесного насилия на стадионе, сожалеет о событиях, произошедших во время матча с «Реалом».

    Хотя это единичный эпизод, оскорблениям любого игрока нет места в футболе – они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».

    Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры», – говорится в заявлении «Валенсии».

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    Источник: сайт «Валенсии»

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