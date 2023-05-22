«Валенсия» выпустила заявление о расистском скандале в матче с «Реалом»

«Валенсия» дала официальный комментарий о произошедшем во время игры с «Реалом».
- «Реал» уступил со счетом 0:1.
- Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
- Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
«Валенсия» публично осуждает любые формы оскорблений и дискриминации в футболе.
Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного духа, выступает против физического и словесного насилия на стадионе, сожалеет о событиях, произошедших во время матча с «Реалом».
Хотя это единичный эпизод, оскорблениям любого игрока нет места в футболе – они не соответствуют ценностям и духу «Валенсии».
Клуб проводит расследование случившегося и примет самые суровые меры», – говорится в заявлении «Валенсии».
Источник: сайт «Валенсии»