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    Мостовой – о дерби: ««Спартак» не может – судья поможет»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу клуба над ЦСКА (2:1).

    «Заслуженная ли сегодня была победа? Могу честно и открыто сказать, что нет. Прогнозировали, что будет ничья. И все к этому шло. Счет 1:1 должен был остаться. Но, «Спартак» не может – судья поможет.

    Боковой судья должен был отреагировать в момент борьбы Роши и Соболева. Почему не отреагировал – никто понять не может. Я так и не понял за что дали красную карточку Роше. Его удаление – грубейшая ошибка.

    Огромный плюс Карасеву, что разобрался в первом пенальти, который нельзя было давать. Я думал, что второй пенальти назначен верно. Но после повтора убедился, что там ничего не было», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 53 очка и занимает 2-е место.
    • Отставание от ЦСКА – одно очко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +18432

      paracetamol 51 секунду назад

      Согласен, так оно и есть! Кто занес, тот и выиграл.

      0
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      Рейтинг: +107

      vadikrew 42 минуты назад

      Красная роше - справедливость восторжествовала. За толчок Соболя должен был желтую получить и за аплодисменты желтую. А по поводу пенальти на Зобнине - трактовка зависит от того, какого цвета нога под Дивеевым - красно-беоая или сине-бело-голубая.

      2
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      Рейтинг: +5557

      SPACE TRUCKIN 53 минуты назад

      трое самых предвзятых и хайпующих на Спартаке людей - червиченко-мостовой-быстров...все обиженные на что то...

      2
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      Рейтинг: +573

      FCSpartakM 1 час назад

      Мост тупо пукает своим мнением из-за того, что ставил на ничью. Про оффсайд никто не вспомнит, а про удаление, которое на ничто не влияет уже каждый подзаборный хейтер высказался

      1
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      Рейтинг: +993

      rac531 1 час назад

      Незасчитанный гол Игнатова это решение явно в пользу Спартака)
      Отсутствие реакции на наступ на Зобнине в штрафной ЦСКА вообще противоречит всем законам! Зобнину следовало показать желтую карточку за симуляцию!
      Спартаковцам надо помнить, что :
      1 Футбол - контактная игра.
      2. Футбол - не балет
      3. Нога же осталась целой, то есть наступ был НЕАКЦЕНТИРОВАННЫЙ.
      4. Спартак - это не Зенит.

      5
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      Рейтинг: +5928

      maygli > rac531 39 минут назад

      )))

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      Рейтинг: +774

      rammax fcsm 1 час назад

      ни кому не нужный чувак, похожий на трёхдненого утопленника, смеет о чём-то рассуждать...

      2
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      Рейтинг: +5928

      maygli 1 час назад

      До сих пор выливает свою обиду на Спартак.
      Ну и правильно, что тебя к Спартаку не подпускают.
      Гнилой ты человек.

      4
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      Рейтинг: +106

      BVG4 1 час назад

      - «Спартак» набрал 53 очка и занимает 2-е место.??????
      - ЦСКА набрал 54 очка и занимает даже не понять какое место! Судя по сумме набранных очков и сопоставляя их командой , с 53 очками ВЫШЕ 2-го! Но там Зенит!

      1
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      Рейтинг: +13769

      R_a_i_n > BVG4 1 час назад

      Зенит не в счет. Чемпионат только начался!

      0
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      Рейтинг: +2508

      alefreddy 1 час назад

      несет какой то бред и мы должны поверить

      1
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      Рейтинг: +2963

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Ты *учий потрах, чем судья Спартаку помог.

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