Мостовой – о дерби: ««Спартак» не может – судья поможет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу клуба над ЦСКА (2:1).

«Заслуженная ли сегодня была победа? Могу честно и открыто сказать, что нет. Прогнозировали, что будет ничья. И все к этому шло. Счет 1:1 должен был остаться. Но, «Спартак» не может – судья поможет.

Боковой судья должен был отреагировать в момент борьбы Роши и Соболева. Почему не отреагировал – никто понять не может. Я так и не понял за что дали красную карточку Роше. Его удаление – грубейшая ошибка.

Огромный плюс Карасеву, что разобрался в первом пенальти, который нельзя было давать. Я думал, что второй пенальти назначен верно. Но после повтора убедился, что там ничего не было», – сказал Мостовой.