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Мостовой – о дерби: «Спартак» не может – судья поможет»

21 мая 2023, 20:46
33

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу клуба над ЦСКА (2:1).

«Заслуженная ли сегодня была победа? Могу честно и открыто сказать, что нет. Прогнозировали, что будет ничья. И все к этому шло. Счет 1:1 должен был остаться. Но, «Спартак» не может – судья поможет.

Боковой судья должен был отреагировать в момент борьбы Роши и Соболева. Почему не отреагировал – никто понять не может. Я так и не понял за что дали красную карточку Роше. Его удаление – грубейшая ошибка.

Огромный плюс Карасеву, что разобрался в первом пенальти, который нельзя было давать. Я думал, что второй пенальти назначен верно. Но после повтора убедился, что там ничего не было», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» набрал 53 очка и занимает 2-е место.
  • Отставание от ЦСКА – одно очко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мостовой Александр
Комментарии (33)
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BoevStas1
1684691338
Не звоните ему не берите интервью,вот мудило))
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ivany4
1684691403
У моста ставка не зашла. Пусть заходит на спорт сайты, там уже и в картинках, и судьи фифа всем все объяснили. Ну как можно так себя подставлять?!))) Как же он учиться будет? Интересно, ему в академии тоже должны будут по 50 раз все разжевать, несмотря на игроцкий опыт.)))
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paracetamol
1684692080
Судейство чем дальше, тем более предвзято!
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Krics
1684692702
Опрос: Гол Игнатова - был или нет? Ваше мнение, можно просто + или -. Результаты опубликую.ихмо
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RUSARM
1684693110
Прав Мостовой-так и есть!!!
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шахта Заполярная
1684693976
Ты *учий потрах, чем судья Спартаку помог.
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maygli
1684695777
До сих пор выливает свою обиду на Спартак. Ну и правильно, что тебя к Спартаку не подпускают. Гнилой ты человек.
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rammax fcsm
1684695849
ни кому не нужный чувак, похожий на трёхдненого утопленника, смеет о чём-то рассуждать...
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SPACE TRUCKIN
1684698425
трое самых предвзятых и хайпующих на Спартаке людей - червиченко-мостовой-быстров...все обиженные на что то...
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vadikrew
1684699104
Красная роше - справедливость восторжествовала. За толчок Соболя должен был желтую получить и за аплодисменты желтую. А по поводу пенальти на Зобнине - трактовка зависит от того, какого цвета нога под Дивеевым - красно-беоая или сине-бело-голубая.
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