«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА видео с участием гимнастки Мельниковой

«Спартак» выпустил промо к матчу 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
«В преддверии дерби с ЦСКА, которое пройдет 21 мая на «Открытие Арене», мы вспоминаем о характере, который «Спартак» не раз проявлял как в этом сезоне, так и в дерби Москвы.
Благодарим за участие в съемках талантливых красно-белых болельщиков: олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову, бойца Top Dog Николая Чибисова и актeра Олега Чугунова», – написали спартаковцы.
- Игра начнется в 16:30 мск.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- ЦСКА занимает 2-ю строчку.
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Источник: ютуб-канал «Спартака»