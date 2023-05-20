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    • «Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА видео с участием гимнастки Мельниковой

    «Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА видео с участием гимнастки Мельниковой

    «Спартак» выпустил промо к матчу 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «В преддверии дерби с ЦСКА, которое пройдет 21 мая на «Открытие Арене», мы вспоминаем о характере, который «Спартак» не раз проявлял как в этом сезоне, так и в дерби Москвы.

    Благодарим за участие в съемках талантливых красно-белых болельщиков: олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову, бойца Top Dog Николая Чибисова и актeра Олега Чугунова», – написали спартаковцы.

    • Игра начнется в 16:30 мск.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • ЦСКА занимает 2-ю строчку.

    Обаятельная гимнастка Мельникова – фанатка «Спартака»: как она начала болеть за клуб?

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    20.05.2023 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19757

      Cleaner 50 минут назад

      В Спартаке завтра выйдут на поле 10 гимнасток...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      alll-1 2 часа назад

      Вперед Спартак!!!

      2
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