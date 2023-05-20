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    • РПЛ. «Ахмат» победил «Химки» (3:0), у грозненцев 11:1 в последних 3 матчах

    РПЛ. «Ахмат» победил «Химки» (3:0), у грозненцев 11:1 в последних 3 матчах

    «Ахмат» в 28-м туре РПЛ крупно победил «Химки» из зоны вылета. В двух голах поучаствовал Евгений Харин.

    Грозненцы идут на пятом месте, на очко отставая от «Спартака».

    У «Ахмата» в последних трех встречах три победы. Общий счет – 11:1. У грозненцев в последних девяти встречах одно поражение.

    У «Химок» весной в РПЛ одна победа. Команда не выигрывает на поле «Ахмата» с 2006 года.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Ахмат (Грозный) – Химки – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Карапузов, 28; 2:0 – Тимофеев, 49; 3:0 – Харин, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.05.2023 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1156

      qawzsexdr 1 час назад

      С такой игрой и бронза может помоячить вдали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34295

      VVM1964 > qawzsexdr 48 минут назад

      Это всего лишь Химки... Ростов сейчас "не на подъеме ", но "бронза" - СОВСЕМ МАЛО ШАНСОВ !!! , да и МЫ - ПРОТИВ !!! )))

      0
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      Рейтинг: +666

      Теркчанин 3 часа назад

      Молодцы терекчане,так бы и с Ростовом сыграли.

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