РПЛ. «Ахмат» победил «Химки» (3:0), у грозненцев 11:1 в последних 3 матчах

«Ахмат» в 28-м туре РПЛ крупно победил «Химки» из зоны вылета. В двух голах поучаствовал Евгений Харин.

Грозненцы идут на пятом месте, на очко отставая от «Спартака».

У «Ахмата» в последних трех встречах три победы. Общий счет – 11:1. У грозненцев в последних девяти встречах одно поражение.

У «Химок» весной в РПЛ одна победа. Команда не выигрывает на поле «Ахмата» с 2006 года.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Химки – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Карапузов, 28; 2:0 – Тимофеев, 49; 3:0 – Харин, 63.

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