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    • Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»

    Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Гильермо – по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждeт большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года всe складывалось здорово. Это тоже опыт. В дальнейшем желаю Гильермо вписать своe имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.

    Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чeм говорю. Как человек, который видел всe изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – всe это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьeзным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», – сказал Квинси.

    • Испанец в «Спартаке» с лета.
    • Он пришел из «Базеля».
    • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33768

      oyabun 1 час назад

      Вся вторая половина сезона провалена с треском. Высокий уровень тренера, говорите? Оксюморон какой то получается.

      0
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      Рейтинг: +3729

      ФК Пупсик 1 час назад

      Да сколько же их таких было?

      0
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      Рейтинг: +2498

      alefreddy 1 час назад

      нас он тоже радует все кроме результата

      1
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      Рейтинг: +22465

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 час назад

      Осенью был просто ОТЛИЧНЫЙ результат, ну а сейчас - да, но посмотрим, что будем иметь в сумме ... Как по мне: в пятерке - результат удовлетворительный, в тройке - очень хороший, серебро - ПРОСТО ОТЛИЧНЫЙ !!! Золото отметал еще в начале сезона - как ФАНТАСТИЧЕСКИЙ результат !))

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      Рейтинг: +382

      Земля плоская 2 часа назад

      К осени выгонют этого чудо тренера!!!

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