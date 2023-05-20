Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Гильермо – по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждeт большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года всe складывалось здорово. Это тоже опыт. В дальнейшем желаю Гильермо вписать своe имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.

Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чeм говорю. Как человек, который видел всe изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – всe это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьeзным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», – сказал Квинси.