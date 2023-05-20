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  • Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»

Промес: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как Абаскаль»

20 мая 2023, 17:09
9

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Гильермо – по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждeт большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года всe складывалось здорово. Это тоже опыт. В дальнейшем желаю Гильермо вписать своe имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.

Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чeм говорю. Как человек, который видел всe изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи – всe это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьeзным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», – сказал Квинси.

  • Испанец в «Спартаке» с лета.
  • Он пришел из «Базеля».
  • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Промес Квинси Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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alefreddy
1684596584
нас он тоже радует все кроме результата
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oyabun
1684598694
Вся вторая половина сезона провалена с треском. Высокий уровень тренера, говорите? Оксюморон какой то получается.
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Иван Петров 1986
1684603639
Что же вы тогда все весенние матчи просрали?
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jek718875
1684726040
Это интервью, удар по самолюбию А.Мостового, уж не знаю выдержит ли он его(Абаскаля он вообще всерьёз не воспринимает)
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