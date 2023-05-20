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Галактионов подвел итоги матча «Локомотив» – «Факел»

20 мая 2023, 17:00

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Факелом» в 28-м туре РПЛ.

  • Москвичи дома выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук.
  • «Локо» поднялся на 8-е место в таблице лиги, обойдя «Сочи» и «Оренбург».

– В какой‑нибудь момент матча вам могло показаться, что команда сегодня не сможет выиграть?

– Была вязкая игра с большим количеством единоборств. Прекрасно понимали, что соперник пропагандирует такой стиль игры.

С одной стороны, мы владели территорией и много двигали мяч, но очень было мало остроты в первом тайме.

Во втором уже у нас стали появляться определенные подходы. Хорошо, что добились победы в таком характерном и волевом матче.

«Локомотив» забивает в 13‑ти матчах подряд, такого не было уже десять лет с командой в РПЛ. Следите ли за такими сериями?

– Нет, мы на это вообще не обращали внимание. Мы исключительно смотрим на наше качество игры, характер и игровую дисциплину.

Ребята большие молодцы, они очень организованно выглядели сегодня. Возможно, что‑то не получалось по качеству или не хватало какой‑то остроты, но то, что есть три очка, это приятно.

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РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Локомотив Галактионов Михаил
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