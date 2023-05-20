РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте

«Локомотив» на своем поле выиграл у «Факела» в 28-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук.

Набрав три очка, «Локо» поднялся с 10-го на 8-е место в таблице РПЛ – они опередили «Сочи» и «Оренбург».

«Факел» остался на 12-й строчке и рискует снова опуститься в зону стыков.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Миранчук, 87.

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