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    • РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте

    РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте

    «Локомотив» на своем поле выиграл у «Факела» в 28-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук.

    Набрав три очка, «Локо» поднялся с 10-го на 8-е место в таблице РПЛ – они опередили «Сочи» и «Оренбург».

    «Факел» остался на 12-й строчке и рискует снова опуститься в зону стыков.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Миранчук, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5322

      PAREVG. 1 час назад

      Смотрел в записи. Факел играл лучше и интереснее, Локо оставил странное впечатление - уже ничего не нужно, но вроде как стараются. Камано - никакой, Погостнов приятно удивил.

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      Рейтинг: +664

      Теркчанин 4 часа назад

      это плохо что победил,надо было ничейку сгонять.Лишили Евсеева возможности вскочить на стол.

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      Рейтинг: +7086

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Тут буквально вчера "недоумевали" болельщик другого клуба зачем в Локомотиве и др. командах Миранчуки. Вот за этим. Вышел и сделал результат. Пусть не самый яркий матч. Но С победой!! Движемся дальше

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