РПЛ. «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте

Смотрел в записи. Факел играл лучше и интереснее, Локо оставил странное впечатление - уже ничего не нужно, но вроде как стараются. Камано - никакой, Погостнов приятно удивил.
«Локомотив» на своем поле выиграл у «Факела» в 28-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук.
Набрав три очка, «Локо» поднялся с 10-го на 8-е место в таблице РПЛ – они опередили «Сочи» и «Оренбург».
«Факел» остался на 12-й строчке и рискует снова опуститься в зону стыков.
Россия. РПЛ. 28-й тур
Локомотив (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Миранчук, 87.