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«Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА

20 мая 2023, 14:57
1

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о важности игры 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?

– Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон.

Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего.

Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва.

Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Промес Квинси
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