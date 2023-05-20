«Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о важности игры 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?
– Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон.
Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.
Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего.
Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва.
- Дерби на «Открытие Банк Арене» состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.
Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга
Источник: сайт «Спартака»