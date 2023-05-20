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    • «Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА

    «Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о важности игры 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?

    – Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон.

    Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

    Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего.

    Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва.

    Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18354

      NewLife 4 часа назад

      Вперед Спартак !

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      ...
      Рейтинг: +3729

      ФК Пупсик > NewLife 1 час назад

      Назад сартаг, вам не место в ЛЕ, пусть нас даже туда и не пустят, позор сартаку!!!

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