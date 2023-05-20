«Последняя возможность спасти сезон»: Промес – о дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о важности игры 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Впереди важнейший матч с ЦСКА. Можно сравнить это дерби с финалом?

– Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон.

Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего.

Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва.

Дерби на «Открытие Банк Арене» состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга