Тарханов не против возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов не прочь прийти в «Динамо».

«Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я уже старый для этого, наверное. Тем более, там вроде взяли серба Марко Николича, который «Локомотив» тренировал.

Но, безусловно, я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых ребят, можно будет прогресс хороший сделать», – сказал Тарханов.