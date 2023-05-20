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    Тарханов не против возглавить «Динамо»

    Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» Александр Тарханов не прочь прийти в «Динамо».

    «Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я уже старый для этого, наверное. Тем более, там вроде взяли серба Марко Николича, который «Локомотив» тренировал.

    Но, безусловно, я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых ребят, можно будет прогресс хороший сделать», – сказал Тарханов.

    • На этой неделе «Динамо» расторгло Славишу Йокановича.
    • До конца сезона его заменил ассистент Павел Алпатов.
    • 68-летний Тарханов не тренирует с 2021 года, когда покинул болгарскую «Славию».

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    Источник: «РБ Спорт»

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