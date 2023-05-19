Семин прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Балтику» с досрочным выходом в РПЛ.

«Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» – это украшение для РПЛ», – сказал Семин.