Семин прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Балтику» с досрочным выходом в РПЛ.
«Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» – это украшение для РПЛ», – сказал Семин.
- Клуб основан в 1954 году.
- Высшее достижение в чемпионате – 7-е место в высшей лиге в 1996 году.
- У «Балтики» в сезоне Первой лиги одно поражение – в 1-м туре.
Источник: «РБ Спорт»