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    Семин прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил «Балтику» с досрочным выходом в РПЛ.

    «Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» – это украшение для РПЛ», – сказал Семин.

    • Клуб основан в 1954 году.
    • Высшее достижение в чемпионате – 7-е место в высшей лиге в 1996 году.
    • У «Балтики» в сезоне Первой лиги одно поражение – в 1-м туре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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