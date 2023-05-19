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    Кавазашвили: «Игра за «Спартак» равноценна игре за «Реал»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал, что значит выступать за московский клуб.

    «Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.

    «Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан. Старостин, Игорь Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране. За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 4-й.
    • 21 мая в 28-м туре «Спартак» примет ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14709

      Алексей З 24 минуты назад

      Ветеран похоже всё ещё в ХХ веке.

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      Рейтинг: +4839

      fakeid 1 час назад

      в принципе, кавазашвили = петржела. одинаковые маразматики. их комментировать не стоит.

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      Рейтинг: -541

      massaboss 2 часа назад

      Да все, забудьте об этом. Нет народной команды. Если на матч с конями еле 20т набираете, то о чем говорить.

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      Рейтинг: +1848

      Suvorov51 2 часа назад

      А. что можно сказать о футбольном клубе Торпедо, ведь именно там был ракрыт талант вратаря А.Кавазашвили

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