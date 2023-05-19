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Кавазашвили: «Игра за «Спартак» равноценна игре за «Реал»

19 мая 2023, 20:59
1

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал, что значит выступать за московский клуб.

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.

«Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан. Старостин, Игорь Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране. За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 4-й.
  • 21 мая в 28-м туре «Спартак» примет ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (1)
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Эном айс
1684553511
"Легенде Зенита" )) не обломилось с чемпионского стола, пошёл колядовать дальше..
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