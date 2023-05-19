Кавазашвили: «Игра за «Спартак» равноценна игре за «Реал»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал, что значит выступать за московский клуб.

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.

«Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан. Старостин, Игорь Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране. За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал Кавазашвили.