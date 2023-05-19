Пискарев рассказал, сколько Федун ежегодно платил ветеранам «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Пискарев рассказал о выплатах московского клуба своим ветеранам.

– От РФС вам пенсия полагается?

– 13 с половиной тысяч.

– А от «Спартака»?

– При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.

– Всем?

– Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.

– Хорошие?

– Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.