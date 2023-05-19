Пискарев рассказал, сколько Федун ежегодно платил ветеранам «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Пискарев рассказал о выплатах московского клуба своим ветеранам.
– От РФС вам пенсия полагается?
– 13 с половиной тысяч.
– А от «Спартака»?
– При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.
– Всем?
– Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.
– Хорошие?
– Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
- При нем команда взяла все российские трофеи.
- Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».
Источник: «Спорт-Экспресс»