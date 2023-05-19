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    • Пискарев рассказал, сколько Федун ежегодно платил ветеранам «Спартака»

    Пискарев рассказал, сколько Федун ежегодно платил ветеранам «Спартака»

    Экс-нападающий «Спартака» Александр Пискарев рассказал о выплатах московского клуба своим ветеранам.

    – От РФС вам пенсия полагается?

    – 13 с половиной тысяч.

    – А от «Спартака»?

    – При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.

    – Всем?

    – Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.

    – Хорошие?

    – Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.

    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • Сейчас «Спартак» в ведении «Лукойла».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2490

      alefreddy 35 минут назад

      это хорошо и правильно

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