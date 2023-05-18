Президент «Урала» Иванов прокомментировал будущее тренера Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, продолжит ли Виктор Гончаренко тренировать команду в следующем сезоне.

– Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?

– А почему нет?

– Может быть, уже не та у него мотивация?

– Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти.

Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.

– Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?

– А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхестественного нет.

Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.