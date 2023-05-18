Президент «Урала» Иванов прокомментировал будущее тренера Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, продолжит ли Виктор Гончаренко тренировать команду в следующем сезоне.
– Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?
– А почему нет?
– Может быть, уже не та у него мотивация?
– Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти.
Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.
– Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?
– А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхестественного нет.
Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.
- Гончаренко вернулся в «Урал» в августе 2022 года.
- Команда идет на 11-м месте в таблице РПЛ.
- Из Fonbet Кубка России екатеринбуржцы вылетели на стадии финала Пути регионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»