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    • Президент «Урала» Иванов прокомментировал будущее тренера Гончаренко

    Президент «Урала» Иванов прокомментировал будущее тренера Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, продолжит ли Виктор Гончаренко тренировать команду в следующем сезоне.

    – Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?

    – А почему нет?

    – Может быть, уже не та у него мотивация?

    – Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти.

    Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.

    – Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?

    – А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхестественного нет.

    Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.

    • Гончаренко вернулся в «Урал» в августе 2022 года.
    • Команда идет на 11-м месте в таблице РПЛ.
    • Из Fonbet Кубка России екатеринбуржцы вылетели на стадии финала Пути регионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24695

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Грише с Витей есть куда расти. )

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