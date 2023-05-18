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    • Форвард «Болоньи» готов перейти в «Спартак»: он подходит под условия клуба

    Форвард «Болоньи» готов перейти в «Спартак»: он подходит под условия клуба

    Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, заявил, что его клиент готов перейти в «Спартак».

    Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» летом потратит 15-20 миллионов евро на игрока атаки, который соответствует трем условиям: статусный игрок с именем из европейского чемпионата, чей возраст не превышает 27 лет.

    «Да, Муса подходит под все перечисленные условия. Игрок готов перейти в «Спартак», если поступит соответствующее соглашение. Я уверен, что Барроу вполне соответствует и уровню самого «Зенита», – сказал Соррентино.

    • Барроу забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах в этом сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +978

      rac531 10 минут назад

      Звезда итальянского фитбола, альтруист и бессеребренник!
      Забить ТРИ гола в 32 матчах дорогого стоит)

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      Рейтинг: +1421

      Hoahin 15 минут назад

      Да уж, статусности хоть отбавляй, еще и статистика впечатляющая. Спартаку подойдет.

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