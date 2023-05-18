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  • Форвард «Болоньи» готов перейти в «Спартак»: он подходит под условия клуба

Форвард «Болоньи» готов перейти в «Спартак»: он подходит под условия клуба

18 мая 2023, 17:12
11

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, заявил, что его клиент готов перейти в «Спартак».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» летом потратит 15-20 миллионов евро на игрока атаки, который соответствует трем условиям: статусный игрок с именем из европейского чемпионата, чей возраст не превышает 27 лет.

«Да, Муса подходит под все перечисленные условия. Игрок готов перейти в «Спартак», если поступит соответствующее соглашение. Я уверен, что Барроу вполне соответствует и уровню самого «Зенита», – сказал Соррентино.

  • Барроу забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах в этом сезоне.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Почему «Спартaк» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Болонья Барроу Муса
Комментарии (11)
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Hoahin
1684420416
Да уж, статусности хоть отбавляй, еще и статистика впечатляющая. Спартаку подойдет.
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Таврида
1684421469
2020/21 - 9 голов, 10 передач, 2021/22 - 6 голов, 7 передач, 2022/23 - 3 гола, 5 передач. Нормально деградирует)
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zigbert
1684422689
Как говорится :"созрел для серьезных предложений".
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Baggio1986
1684423844
3 гола за 32 матча? Нападающий?
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DeStar
1684426236
Какойто шлак , какой смысл ?
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derrik2000
1684426366
"Барроу забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах в этом сезоне." Ну, чё? Наш человек! )))))))))
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Эном айс
1684429213
Муса в Москве. Сколько этих Мус было..? Это не новость. Это хорошо забытое старое..
Ответить
Бриг
1684444540
"подходит под все перечисленные условия"- цена и зарплата игрока и агента устраивают
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serglider
1684509755
Как сочетается слово "форвард" и стата 3 мяча и 5 голевых передач, в 32 матчах? Потом чуть ли не после каждого матча нытье: "Засуууудиииилии!" Забивать опять будет один Промес и то если его не посадят на Родине)))
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