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    • «Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов (Иван Карпов)

    «Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов (Иван Карпов)

    «Спартак» планирует приобрести дорогого футболиста в линию атаки в летнее трансферное окно.

    «Руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

    Три главных условия:

    1. Статусный игрок с именем
    2. Из европейского чемпионата
    3. До 27 лет.

    Для конкуренции с «Зенитом» красно-белым нужны качественные футболисты. «Спартак» ищет за рубежом атакующего хавбека и страйкера. Одним из них должен стать игрок за 15-20 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +29540

      JTherry 37 минут назад

      если Ваня-"проводница" был трезвым на момент написания спича, то все равно есть сомнения - выбирать нападающего будет "молчун" Эшуорт, может и "нового" Тила привезти...

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      Рейтинг: +2303

      ПалкоВводецъ (returned) 39 минут назад

      Хрякам могут за дорого впарить любой неликвид. Они каждый год скупают футбольный мусор и тренерский шлак. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +978

      rac531 58 минут назад

      Иван Карпов. Информация к сведению

      Профессия - желтый шелкопер.
      Место работы - помойка Газпрома
      Характер - лживый.
      Род занятий - ложь и клевета.
      Степень продажности - наивысшая

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      Рейтинг: +14495

      Skull_Boy 1 час назад

      Статусный игрок до 27 лет не стоит 20 млн, а все 50 и точно не перейдет в Спартак, если только это не лавочник из Ливерпуля Кейта

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      Рейтинг: +28

      vaisboston 1 час назад

      Статусный игрок с именем
      Из европейского чемпионата-----
      Ну и кто из статусных европейских сейчас поедет в санкционную Россию ?

      1
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      Рейтинг: +285

      RedMaksim97 1 час назад

      Без ЕК никто сюда не поедет

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      Рейтинг: +21388

      derrik2000 1 час назад

      3/4 или даже 5/6 команды нужно менять и рыжего на хрен слать, а они каких-то "страйкеров" да "атакующих хавбеков" ищут... ((

      1
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      Рейтинг: +50

      erybov1965 1 час назад

      Для конкуренции,надо не ценами на игроков меряться,а качеством и перспективностью и обязательно игроками оборонительного плана.Странно,не ужели не видно проблему уже долгих лет-это оборона.

      1
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      Рейтинг: +1171

      Спартач80 1 час назад

      Алкашу Карпову верить-себя не уважать.

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      Рейтинг: +1101

      SLADE2019 1 час назад

      А защитники будут, .... вашу маму? Хотя интересно стало, кого смогут приобрести (если все написанное правда).

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