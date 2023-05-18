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  • «Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов (Иван Карпов)

«Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов (Иван Карпов)

18 мая 2023, 15:41
10

«Спартак» планирует приобрести дорогого футболиста в линию атаки в летнее трансферное окно.

«Руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Три главных условия:

  1. Статусный игрок с именем
  2. Из европейского чемпионата
  3. До 27 лет.

Для конкуренции с «Зенитом» красно-белым нужны качественные футболисты. «Спартак» ищет за рубежом атакующего хавбека и страйкера. Одним из них должен стать игрок за 15-20 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Ниф-Ниф
1684413998
Э́рлинг Брёут Хо́ланн?
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SLADE2019
1684414204
А защитники будут, .... вашу маму? Хотя интересно стало, кого смогут приобрести (если все написанное правда).
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erybov1965
1684415129
Для конкуренции,надо не ценами на игроков меряться,а качеством и перспективностью и обязательно игроками оборонительного плана.Странно,не ужели не видно проблему уже долгих лет-это оборона.
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derrik2000
1684415295
3/4 или даже 5/6 команды нужно менять и рыжего на хрен слать, а они каких-то "страйкеров" да "атакующих хавбеков" ищут... ((
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RedMaksim97
1684415340
Без ЕК никто сюда не поедет
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Skull_Boy
1684416037
Статусный игрок до 27 лет не стоит 20 млн, а все 50 и точно не перейдет в Спартак, если только это не лавочник из Ливерпуля Кейта
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JTherry
1684419072
если Ваня-"проводница" был трезвым на момент написания спича, то все равно есть сомнения - выбирать нападающего будет "молчун" Эшуорт, может и "нового" Тила привезти...
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BRAZILES
1684429235
что за амплуа --страйкер?
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k611
1684433595
Вообще напрашивается усиление линии обороны. Нападающий (статусный) к нам сейчас не поедит.
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alefreddy
1684436451
надо балласт в сделку включать или брать в аренду с правом выкупа чтобы поглядеть стоящий игрок или нет
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