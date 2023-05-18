«Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов (Иван Карпов)

если Ваня-"проводница" был трезвым на момент написания спича, то все равно есть сомнения - выбирать нападающего будет "молчун" Эшуорт, может и "нового" Тила привезти...
«Спартак» планирует приобрести дорогого футболиста в линию атаки в летнее трансферное окно.
«Руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.
Три главных условия:
- Статусный игрок с именем
- Из европейского чемпионата
- До 27 лет.
Для конкуренции с «Зенитом» красно-белым нужны качественные футболисты. «Спартак» ищет за рубежом атакующего хавбека и страйкера. Одним из них должен стать игрок за 15-20 миллионов евро», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 27 туров.
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