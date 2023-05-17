Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит»

Андрей Канчельскис высказался о возможном решении перенести Суперфинал Fonbet Кубка России из «Лужников», а также прокомментировал использование на матче Fan ID.

«Как можно переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»? Там дебилы работают? Есть традиции – в Англии финал играют на «Уэмбли». В РФС работают дилетанты. Мне стыдно. Я удивляюсь тому, что происходит. Суперфинал Кубка должен проходить только в «Лужниках». Давайте еще перенесем его куда-нибудь в Турцию.

Введение Fan ID на Суперфинал Кубка России – самое глупое решение, которое я видел. «Лужники» – наша гордость, там играли сборные Советского Союза и России. Зачем вы убиваете традиции?» – сказал Канчельскис.