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  • Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит»

Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит»

17 мая 2023, 20:17
9

Андрей Канчельскис высказался о возможном решении перенести Суперфинал Fonbet Кубка России из «Лужников», а также прокомментировал использование на матче Fan ID.

«Как можно переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»? Там дебилы работают? Есть традиции – в Англии финал играют на «Уэмбли». В РФС работают дилетанты. Мне стыдно. Я удивляюсь тому, что происходит. Суперфинал Кубка должен проходить только в «Лужниках». Давайте еще перенесем его куда-нибудь в Турцию.

Введение Fan ID на Суперфинал Кубка России – самое глупое решение, которое я видел. «Лужники» – наша гордость, там играли сборные Советского Союза и России. Зачем вы убиваете традиции?» – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Ниф-Ниф
1684344232
Так и есть.
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шахта Заполярная
1684346034
Очень редко Канчельскис пишет по делу, но тут согласен с ним на все 100% и про дебилов и про фануйди и про Лужники.
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НикКин
1684346411
Все правильно сказал
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vmonomah17
1684346872
В стране куча стадионов простаивает после чм2018. Регионы не тянут их содержать. Вот и пытаются хоть какими то матчами трибуны заполнить зрителями.
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Сам_себе_сказал
1684347460
масквачи всё к себе тащут
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alp
1684354213
конечно, дебилы.. а как можно назвать придурков, у которых =команды играют зимой и отдыхают летом в нашем климате - решили подождать разрешения играть в европе лет через 10 вместо того, чтобы уже в этом году вернутся к международным соревнованиям - до сих пор дрищут принять в рфс Крымские и другие команды с новых территорий... ну и так далее
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portero
1684357605
Не дебилы, а подонки-садисты упивающиеся своей властью, издеваются над народом....
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моэм
1684388387
Никакого дебилизма....это планомерное уничтожение всех традиций русского народа как основы нации , не будет русских не будет России ...и в этом плане участвует не только РФС .
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