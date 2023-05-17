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    • Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит»

    Канчельскис – об РФС: «Там дебилы работают? Я удивляюсь тому, что происходит»

    Андрей Канчельскис высказался о возможном решении перенести Суперфинал Fonbet Кубка России из «Лужников», а также прокомментировал использование на матче Fan ID.

    «Как можно переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»? Там дебилы работают? Есть традиции – в Англии финал играют на «Уэмбли». В РФС работают дилетанты. Мне стыдно. Я удивляюсь тому, что происходит. Суперфинал Кубка должен проходить только в «Лужниках». Давайте еще перенесем его куда-нибудь в Турцию.

    Введение Fan ID на Суперфинал Кубка России – самое глупое решение, которое я видел. «Лужники» – наша гордость, там играли сборные Советского Союза и России. Зачем вы убиваете традиции?» – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1688

      vmonomah17 41 секунду назад

      В стране куча стадионов простаивает после чм2018. Регионы не тянут их содержать. Вот и пытаются хоть какими то матчами их зрителями заполнить.

      0
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      Рейтинг: +468

      НикКин 8 минут назад

      Все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +2908

      шахта Заполярная 14 минут назад

      Очень редко Канчельскис пишет по делу, но тут согласен с ним на все 100% и про дебилов и про фануйди и про Лужники.

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      Рейтинг: +551

      Ниф-Ниф 44 минуты назад

      Так и есть.

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