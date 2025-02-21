Канчельскис оценил трансферную политику «Зенита»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о покупках футболистов «Зенитом»

«Если новички «Зенита» улучшат игру команды, это будет шикарно. А если все останется на предыдущем уровне, это тоже будет неплохо.

Клуб потратил на одного из новичков 35 миллионов в момент, когда по всему миру тратят на трансферы сотни миллионов. Так что 35 миллионов за Луиса Энрике – это средние деньги по современным меркам. Если у «Зенита» есть такие возможности, то пусть платит по 35 миллионов.

Если у «Зенита» есть деньги, то пусть покупает, кого хочет. Нам-то какая разница, если у клуба есть возможности и финансы», – сказал Канчельскис.