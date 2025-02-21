Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Канчельскис оценил трансферную политику «Зенита»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о покупках футболистов «Зенитом»

«Если новички «Зенита» улучшат игру команды, это будет шикарно. А если все останется на предыдущем уровне, это тоже будет неплохо.

Клуб потратил на одного из новичков 35 миллионов в момент, когда по всему миру тратят на трансферы сотни миллионов. Так что 35 миллионов за Луиса Энрике – это средние деньги по современным меркам. Если у «Зенита» есть такие возможности, то пусть платит по 35 миллионов.

Если у «Зенита» есть деньги, то пусть покупает, кого хочет. Нам-то какая разница, если у клуба есть возможности и финансы», – сказал Канчельскис.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» составила 33 миллиона евро без учета бонусов.
  • Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича, вратаря Никиту Гойло и полузащитника Ду Кейроса.
  • Переход в петеребургский клуб полузащитника Саши Зделара пока официально не подтвержден.

Новости по теме
«Рубин» не успел договориться с «Зенитом» о переходе защитника 1
«Зенит» подтвердил переход Зделара 10
Радимов назвал три лучших зимних трансфера в РПЛ 3
Источник: «Евро-Футбол.Ру»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:31
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1740125717
Да не платил Зенит 35 лямов за Луиса. Просто обменял на две свои старые покупки, причем одну неудачную!
Ответить
FROLL007
1740126252
Спиртак вообще 70 лямов в пропасть выбросил за неликвид.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 