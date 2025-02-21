Канчельскис назвал чемпиона РПЛ по тратам в зимнее трансферное окно

Андрей Канчельскис подвел итоги зимнего трансферного окна в России.
«Удивило, что «Спартак» решил так усилиться в это трансферное окно. «Зенит» тоже прилично потратил, но они и лидеров своих продали. А «Спартак» никого не продавал.
Можно сказать, что «Спартак» – чемпион этого трансферного окна по тратам. А РПЛ все равно в итоге выиграет «Зенит», – сказал Канчельскис.
- Спартаковцами зимой стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.
- Суммарно 3 футболиста были куплены за 29,9 миллиона евро.
- Transfermarkt оценил зимние траты «Зенита» в 34,3 миллиона евро.
- Они купили Луиса Энрике (33 млн), Сашу Зделара (1,3 млн) и арендовали Огнена Мимовича.
- При этом петербуржцы продали Артура, Клаудиньо и Вильсона Изидора суммарно за 36 млн евро.