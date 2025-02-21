Канчельскис назвал чемпиона РПЛ по тратам в зимнее трансферное окно

Андрей Канчельскис подвел итоги зимнего трансферного окна в России.

«Удивило, что «Спартак» решил так усилиться в это трансферное окно. «Зенит» тоже прилично потратил, но они и лидеров своих продали. А «Спартак» никого не продавал.

Можно сказать, что «Спартак» – чемпион этого трансферного окна по тратам. А РПЛ все равно в итоге выиграет «Зенит», – сказал Канчельскис.