Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Канчельскис объяснил мотивацию Дзюбы

Главный тренер «Динамо Бр», экс-хавбек «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Акрон» должен быть заинтересован продлить контракт с 36-летним форвардом Артемом Дзюбой.

«Дзюба может быть полезен «Акрону» еще несколько сезонов. Думаю, клуб должен быть заинтересован в том, чтобы продлить с ним контракт.

Для Артема самое важное – мотивация. Это четко прослеживается на протяжении всей его карьеры. Сейчас Дзюба пашет за «Акрон», потому что хочет побить рекорд Кержакова. Как он будет играть, когда побьет рекорд – вопрос», – сказал Канчельскис.

  • Александр Кержаков и Артем Дзюба забили по 30 голов за сборную России.
  • Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах – 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча.
  • Дзюба провел за «Акрон» в этом сезоне 11 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

Новости по теме
Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу «списанным материалом» 2
Экс-главный тренер сборной Казахстана прокомментировал вариант перехода Дзюбы в «Кайрат» 1
Владелец «Акрона» высказался о переговорах по Дзюбе 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:41
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 