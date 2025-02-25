Канчельскис объяснил мотивацию Дзюбы

Главный тренер «Динамо Бр», экс-хавбек «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Акрон» должен быть заинтересован продлить контракт с 36-летним форвардом Артемом Дзюбой.

«Дзюба может быть полезен «Акрону» еще несколько сезонов. Думаю, клуб должен быть заинтересован в том, чтобы продлить с ним контракт.

Для Артема самое важное – мотивация. Это четко прослеживается на протяжении всей его карьеры. Сейчас Дзюба пашет за «Акрон», потому что хочет побить рекорд Кержакова. Как он будет играть, когда побьет рекорд – вопрос», – сказал Канчельскис.