Камано заявил, что в «Локомотиве» играет легенда российского футбола

Нападающий «Локомотива» франсуа Камано высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

«И Дзюба, и Изидор – классные игроки. Тренер решает, какая тактика будет лучше.

Дзюба? Мне было понятно, что он легенда российского футбола, ещe до того, как он пришeл в «Локо». Он всегда знает, как забить, как сохранить мяч. Неудивительно, что он хорош», – сказал Камано.