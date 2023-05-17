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  • Карасев на «Спартак» – ЦСКА и другие назначения на 28-й тур РПЛ

Карасев на «Спартак» – ЦСКА и другие назначения на 28-й тур РПЛ

17 мая 2023, 12:07
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РФС назначил судей на матчи 28-го тура РПЛ.

20 мая (суббота)

«Локомотив» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Торпедо» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Оренбург»«Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарeв.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Анатолий Цветнов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел Торпедо Динамо Оренбург Зенит Ахмат Химки Крылья Советов Урал Спартак ЦСКА Краснодар Ростов Нижний Новгород Сочи Карасев Сергей
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NewLife
1684337749
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