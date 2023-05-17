Фанаты сравнили любимое блюдо Холанда с фекалиями

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выложил в социальной сети фото своей любимой еды – кусочки говяжьей печени.
«Это чертовски прекрасно!» – подписал кадр норвежец.
Болельщиков оно погрузило в недоумение.
«Выглядит как фекалии», – отреагировал подписчик.
«Эрлинг забыл погулять с собакой перед игрой?» – спросил другой.
«Это съедобно?» – написал болельщик.
Ранее Холанд говорил, что употребление говяжьей печени – это забота о теле.
- Игрок с 36 голами лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
- Это его дебютный сезон в лиге.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
Источник: «Бомбардир»