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    Фанаты сравнили любимое блюдо Холанда с фекалиями

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выложил в социальной сети фото своей любимой еды – кусочки говяжьей печени.

    «Это чертовски прекрасно!» – подписал кадр норвежец.

    Болельщиков оно погрузило в недоумение.

    «Выглядит как фекалии», – отреагировал подписчик.

    «Эрлинг забыл погулять с собакой перед игрой?» – спросил другой.

    «Это съедобно?» – написал болельщик.

    Ранее Холанд говорил, что употребление говяжьей печени – это забота о теле.

    • Игрок с 36 голами лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.
    • Это его дебютный сезон в лиге.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5061

      neveldomha 24 минуты назад

      Бриташки в хавне настоящие эксперты))))

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