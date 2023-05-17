Фанаты сравнили любимое блюдо Холанда с фекалиями

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выложил в социальной сети фото своей любимой еды – кусочки говяжьей печени.

«Это чертовски прекрасно!» – подписал кадр норвежец.

Болельщиков оно погрузило в недоумение.

«Выглядит как фекалии», – отреагировал подписчик.

«Эрлинг забыл погулять с собакой перед игрой?» – спросил другой.

«Это съедобно?» – написал болельщик.

Ранее Холанд говорил, что употребление говяжьей печени – это забота о теле.