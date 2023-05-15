«Динамо» объявило о назначении и.о. главного тренера

«Динамо» объявило о назначении Павла Алпатова исполняющим обязанности главного тренера.

«Павел Алпатов будет готовить команду к ближайшим матчам.

32-летний Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодежной команды Павел Фигон.

Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», – сообщила пресс-служба клуба.