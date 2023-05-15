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    «Динамо» объявило о назначении и.о. главного тренера

    «Динамо» объявило о назначении Павла Алпатова исполняющим обязанности главного тренера.

    «Павел Алпатов будет готовить команду к ближайшим матчам.

    32-летний Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодежной команды Павел Фигон.

    Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1403

      Taps 2 минуты назад

      Кто это ?
      Динамо кирдык ...

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