«Динамо» объявило о назначении и.о. главного тренера

«Динамо» объявило о назначении Павла Алпатова исполняющим обязанности главного тренера.
«Павел Алпатов будет готовить команду к ближайшим матчам.
32-летний Алпатов входил в тренерский штаб Славиши Йокановича и, ранее, Сандро Шварца, а перед этим работал в Академии имени Льва Яшина и в «Динамо-2». Помогать в работе с основным составом также будет старший тренер молодежной команды Павел Фигон.
Сегодня динамовцы под руководством Алпатова провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начнут подготовку к субботнему матчу с «Торпедо», – сообщила пресс-служба клуба.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
- Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
- После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.
Источник: телеграм-канал «Динамо»