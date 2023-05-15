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    • Россия может провести товарищеский матч в «Лужниках» с участником ЧМ-2022

    Россия может провести товарищеский матч в «Лужниках» с участником ЧМ-2022

    Сборная России может провести товарищеский матч против Камеруна в Москве.

    «По моей информации, сборная России с высокой долей вероятности сыграет товарищеский матч против команды Камеруна 15 июня в Москве.

    Планируется, что встреча пройдeт на стадионе «Лужники». Переговоры между двумя федерациями находятся на финальной стадии», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

    • Сборная Камеруна – участник ЧМ-2022.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19685

      Cleaner 1 час назад

      ЗАЧЕМ??? Валеру и чиновников из РФС потешить??? Бабла слегка попилить? Спортивного в этой игре ничего не вижу...

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