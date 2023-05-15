Россия может провести товарищеский матч в «Лужниках» с участником ЧМ-2022

Сборная России может провести товарищеский матч против Камеруна в Москве.
«По моей информации, сборная России с высокой долей вероятности сыграет товарищеский матч против команды Камеруна 15 июня в Москве.
Планируется, что встреча пройдeт на стадионе «Лужники». Переговоры между двумя федерациями находятся на финальной стадии», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.
- Сборная Камеруна – участник ЧМ-2022.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова