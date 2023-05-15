Промес заплатил 2,5 миллиона рублей за футболку Иньесты

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о покупке Квинси Промеса на вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами».
– Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?
– Да! 2,5 миллиона рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.
Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста.
Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение.
- Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
- Промес – 2-й бомбардир сезона РПЛ (18 голов).
Источник: «Чемпионат»