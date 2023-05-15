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Промес заплатил 2,5 миллиона рублей за футболку Иньесты

15 мая 2023, 10:43
3

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о покупке Квинси Промеса на вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами».

– Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?

– Да! 2,5 миллиона рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.

Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста.

Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение.

  • Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
  • Промес – 2-й бомбардир сезона РПЛ (18 голов).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Иньеста Андрес Промес Квинси
Комментарии (3)
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SLADE2019
1684141465
Ну Иньесты, так Иньесты. Что у футболистов Спартака с бабками все ништяк, известно всем и давно. Дай вам Бог. Вот только не мешало бы вам дисконтную аптеку для болельщиков открыть. Чтобы успокоительные нам хотя бы выдавали.
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Эном айс
1684144328
"..но это Иньеста..." Грустно промолвил технический координатор, теребя в кармане стринги Ещенко..
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яцык
1684151956
люди что то твориться в том мире непонятное.
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