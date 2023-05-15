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    Промес заплатил 2,5 миллиона рублей за футболку Иньесты

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о покупке Квинси Промеса на вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами».

    – Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?

    – Да! 2,5 миллиона рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.

    Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста.

    Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение.

    • Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
    • Промес – 2-й бомбардир сезона РПЛ (18 голов).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4230

      Эном айс 18 минут назад

      "..но это Иньеста..."
      Грустно промолвил технический координатор, теребя в кармане стринги Ещенко..

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      Рейтинг: +1093

      SLADE2019 1 час назад

      Ну Иньесты, так Иньесты. Что у футболистов Спартака с бабками все ништяк, известно всем и давно. Дай вам Бог. Вот только не мешало бы вам дисконтную аптеку для болельщиков открыть. Чтобы успокоительные нам хотя бы выдавали.

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