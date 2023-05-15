Промес заплатил 2,5 миллиона рублей за футболку Иньесты

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о покупке Квинси Промеса на вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами».

– Сумма за футболку Иньесты – самая крупная?

– Да! 2,5 миллиона рублей. Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес ее на базу? Я бы купил!» Я не думал, что она ему нужна.

Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста.

Квинси – футбольный человек: понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение.