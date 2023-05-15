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    • Хави прокомментировал победу «Барселоны» в чемпионате Испании

    Хави прокомментировал победу «Барселоны» в чемпионате Испании

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство каталонского клуба.

    «Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это «Барселона», и я знаю, как все устроено.

    Эта победа обезопасила наш проект. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда.

    Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», – сказал Хави.

    • «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые за четыре года.
    • Каталонский клуб стал 27-кратным чемпионом Испании.
    • Хави впервые выиграл Примеру в качестве тренера.

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    Источник: Marca

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