Хави прокомментировал победу «Барселоны» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство каталонского клуба.

«Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это «Барселона», и я знаю, как все устроено.

Эта победа обезопасила наш проект. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», – сказал Хави.