Хави прокомментировал победу «Барселоны» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал досрочное чемпионство каталонского клуба.
«Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это «Барселона», и я знаю, как все устроено.
Эта победа обезопасила наш проект. Мы великолепно играли в некоторых матчах, мы показали, что мы команда.
Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», – сказал Хави.
- «Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые за четыре года.
- Каталонский клуб стал 27-кратным чемпионом Испании.
- Хави впервые выиграл Примеру в качестве тренера.
Источник: Marca