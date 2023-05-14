У Малкома родился сын – игрок пропустит остаток сезона

«Зенит» сообщил о рождении сына у нападающего Малкома. Это первый ребенок для бразильца.

«13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл.

Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» – написал «Зенит».

Малком пропустит остаток сезона, он отправился в Бразилию к девушке и ребенку.

В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

Он лучший бомбардир сезона (23 гола).

Фото: социальные сети Малкома