У Малкома родился сын – игрок пропустит остаток сезона

Ну вот, ему сейчас деньги нужны самому, сыну подарки. жене, а дума.наша дума народная решила у него деньги забрать
«Зенит» сообщил о рождении сына у нападающего Малкома. Это первый ребенок для бразильца.
«13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл.
Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» – написал «Зенит».
Малком пропустит остаток сезона, он отправился в Бразилию к девушке и ребенку.
- В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
- Он лучший бомбардир сезона (23 гола).
Фото: социальные сети Малкома