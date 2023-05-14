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У Малкома родился сын – игрок пропустит остаток сезона

14 мая 2023, 14:17
6

«Зенит» сообщил о рождении сына у нападающего Малкома. Это первый ребенок для бразильца.

«13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл.

Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» – написал «Зенит».

Малком пропустит остаток сезона, он отправился в Бразилию к девушке и ребенку.

  • В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
  • Он лучший бомбардир сезона (23 гола).

Фото: социальные сети Малкома

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (6)
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BarStep
1684063810
Мои поздравления парню! Сынуля - это здОрово!
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portero
1684064963
Семаку надо всех латиносов отпустить, пусть молодые поиграют и наши лавочники....
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Bozigit
1684065554
Семья важнее рекорда
Ответить
Эном айс
1684065704
Веретенников облегчённо открыл холодильник...
Ответить
Давид59
1684077525
Мои поздравления! Сколько сразу на него счастья свалилось!
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Spirit_78
1684091766
Значит, рекорд Веретенникова уже гарантированно устоит)
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