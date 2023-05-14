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    У Малкома родился сын – игрок пропустит остаток сезона

    «Зенит» сообщил о рождении сына у нападающего Малкома. Это первый ребенок для бразильца.

    «13 мая в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл.

    Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!» – написал «Зенит».

    Малком пропустит остаток сезона, он отправился в Бразилию к девушке и ребенку.

    • В оставшихся трех турах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он лучший бомбардир сезона (23 гола).

    Фото: социальные сети Малкома

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1817

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот, ему сейчас деньги нужны самому, сыну подарки. жене, а дума.наша дума народная решила у него деньги забрать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5123

      Питерский князь 1 час назад

      Я бы сезон доиграл. А с ребенком и так будет все в порядке.
      Все кто думают на оборот, ваше мнение. Да вот только жизнь одна и это не черновики, сто раз не перепишешь свою историю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +757

      Номэд 1 час назад

      "....голубые поздравляют!" - написал сенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8336

      Беспонтий > Номэд 57 минут назад

      Ты бы сменил ник на Онвог .
      А то всё Дэмон, Дэмон...)
      Чёрт вонючий, это не тот случай, чтобы свой хлебальник разевать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +18187

      Barmaleushka > Номэд 3 минуты назад

      Не 3,14 зди . Это уже ты написал - к/б питух.

      0
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      Рейтинг: +4229

      Эном айс 1 час назад

      Веретенников облегчённо открыл холодильник...

      8
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      Рейтинг: +2194

      Bozigit 1 час назад

      Семья важнее рекорда

      2
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      Рейтинг: +68056

      portero 1 час назад

      Семаку надо всех латиносов отпустить, пусть молодые поиграют и наши лавочники....

      0
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      Рейтинг: +7992

      BarStep 2 часа назад

      Мои поздравления парню!
      Сынуля - это здОрово!

      1
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