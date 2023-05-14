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  • Алонсо: «Зенит» сравнял счет с фолом, такой гол в его ворота не засчитали бы»

Алонсо: «Зенит» сравнял счет с фолом, такой гол в его ворота не засчитали бы»

14 мая 2023, 13:47
4

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Петербуржцы сравняли счет на 90+6 минуте.

«Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, все к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен – они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче – они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», – сказал Алонсо.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (4)
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BarStep
1684064538
Во как секта работает! Даж какой-то там алонсу из провинциального городка глаголит их устами..
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Ганнибал Лектор
1684069641
Если против Сафонова и был фол, то только со стороны собственного защитника. Ерохин его не задел, это видно. Жаль, что игроки такой классной команды, как Краснодар опускаются до типично поросячьего нытья
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