Алонсо: «Зенит» сравнял счет с фолом, такой гол в его ворота не засчитали бы»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Петербуржцы сравняли счет на 90+6 минуте.

«Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, все к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен – они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче – они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», – сказал Алонсо.