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    • Алонсо: «Зенит» сравнял счет с фолом, такой гол в его ворота не засчитали бы»

    Алонсо: «Зенит» сравнял счет с фолом, такой гол в его ворота не засчитали бы»

    Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Петербуржцы сравняли счет на 90+6 минуте.

    «Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, все к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен – они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

    Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

    Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче – они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», – сказал Алонсо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4718

      fakeid 13 минут назад

      где вы там фол-то нашли? совсем уже рехнулись?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6471

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Если против Сафонова и был фол, то только со стороны собственного защитника. Ерохин его не задел, это видно. Жаль, что игроки такой классной команды, как Краснодар опускаются до типично поросячьего нытья

      1
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      Рейтинг: +2224

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Даже сказать особо нечего, кроме как под подъе бнуть Хуниора. Ну ты же не сви нья, чтобы ныть про чистый гол. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5123

      Питерский князь 1 час назад

      Ну если это фол...
      Даже не знаю как его высмеять. Сам, таким заявлением себя опозорил!
      :)))

      2
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      Рейтинг: +757

      Номэд 1 час назад

      Помойка есть помойка. Да ещё и вонючая да вшивая!

      1
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      Рейтинг: +7992

      BarStep 2 часа назад

      Во как секта работает!
      Даж какой-то там алонсу из провинциального городка глаголит их устами..

      1
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      Рейтинг: +1126

      Cubinec1989 > BarStep 53 минуты назад

      Всего лишь чемпион Парагвайский, Аргентинской и Бразильских лиг, обладатель кубка Аргентины и кубка Бразилии. Конечно чел не шарит в футболе)

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      Рейтинг: +18187

      Barmaleushka > Cubinec1989 28 минут назад

      Когда перевод из Лукойла прибыл - ещё больше шарить начал .

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