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  • РПЛ. «Зенит» на 96-й минуте ушел от поражения от «Краснодара» (2:2)

РПЛ. «Зенит» на 96-й минуте ушел от поражения от «Краснодара» (2:2)

13 мая 2023, 18:31
32

«Краснодар» в 27-м туре РПЛ упустил победу над «Зенитом». У гостей забили Михайло Баньяц и Алексей Ионов.

У «Зенита» спасительный гол на 90+6 минуте забил Матео Кассьерра. Также отличился Малком.

Это был первый матч «Зенита» после досрочного оформления чемпионства. После игры у клуба будет вечерний чемпионский парад по улицам Санкт-Петербурга.

«Зенит» не проигрывает восемь матчей подряд.

«Краснодар» остался на шестом месте. Краснодарцы не побеждают «Зенит» с 2018 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 15; 1:1 – Баньяц, 51; 1:2 – Ионов, 58; 2:2 – Кассьерра, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Ионов Алексей
Комментарии (32)
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evgevg13
1683992188
Краснодар МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!!!
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MaxRnD
1683992275
Слов нет, от какого же феерического позорища Кассьерра спас физрука Серёжу. Вышли на выставочный матч в золотых майках, чтобы научить полуторный состав Краснодара играть в футбол и получили вот ЭТО .....
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Эном айс
1683992602
Позора праздничного избежали, но осадочек остался...( Быки полусоставом вынесли мозг людям в золотых футболках. Кассьерра использовал последний шанс задержаться на довольствии. Родной (как бы) алкаш Ионов в очередной раз всем всё доказал в родном городе. Да, лаааадно!( А теперь-дискотека!!!!!))
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raritet
1683992602
Думал, что логичнее было бы дать очки Краснодару. Им могли бы и пригодится. А так получается ни туда-ни сюда.
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Spirit_78
1683993270
Красавцы, спасли праздник!
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jek718875
1683993272
Помойные отскочили, Быки молодцы!
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Cubinec1989
1683993274
Краснодар молодцы. Пол команды поломаны (Кривцов, Кади, Черников) пол команды не взяли (Сперцян, Кордоба, Рамирес), играли на выезде с чемпионом- вполне себе достойно
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portero
1683994150
Мотя привёз гол, ну какой воротчик выбивает мяч топором???? Выбей одной рукой кулаком и ВСЁ.....
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lordmrv
1683996562
Питерские, а во скока сегодня у вас гей-парад? Трансляция будет?
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Опорник84
1683996620
Краснодар нормуль. Правда зине очки были не нужны, играли не напрягаясь. Правда и Быки играли не основным составом. Сейчас надо за кубок побороться. Вроде как должны уже играть в суперфинале, но благодаря новой формуле кубка, надо ещё урал обыграть. Чего им очень желаю.
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