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    • РПЛ. «Зенит» на 96-й минуте ушел от поражения от «Краснодара» (2:2)

    РПЛ. «Зенит» на 96-й минуте ушел от поражения от «Краснодара» (2:2)

    «Краснодар» в 27-м туре РПЛ упустил победу над «Зенитом». У гостей забили Михайло Баньяц и Алексей Ионов.

    У «Зенита» спасительный гол на 90+6 минуте забил Матео Кассьерра. Также отличился Малком.

    Это был первый матч «Зенита» после досрочного оформления чемпионства. После игры у клуба будет вечерний чемпионский парад по улицам Санкт-Петербурга.

    «Зенит» не проигрывает восемь матчей подряд.

    «Краснодар» остался на шестом месте. Краснодарцы не побеждают «Зенит» с 2018 года.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 15; 1:1 – Баньяц, 51; 1:2 – Ионов, 58; 2:2 – Кассьерра, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5599

      neim 17 минут назад

      Динамо получило отличный шанс убить одним выстрелом двух зайцев (обогнать в таблице Краснодар и Ахмат), у которого надо ещё выиграть.
      Ну а почему бы не постараться ?

      1
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      Рейтинг: +68055

      portero 19 минут назад

      Мотя привёз гол, ну какой воротчик выбивает мяч топором???? Выбей одной рукой кулаком и ВСЁ.....

      2
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      Рейтинг: +1123

      Cubinec1989 34 минуты назад

      Краснодар молодцы. Пол команды поломаны (Кривцов, Кади, Черников) пол команды не взяли (Сперцян, Кордоба, Рамирес), играли на выезде с чемпионом- вполне себе достойно

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      Рейтинг: +2166

      jek718875 34 минуты назад

      Помойные отскочили, Быки молодцы!

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      Рейтинг: +4484

      Spirit_78 34 минуты назад

      Красавцы, спасли праздник!

      0
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      Рейтинг: +4197

      Эном айс 45 минут назад

      Позора праздничного избежали, но осадочек остался...(

      Быки полусоставом вынесли мозг людям в золотых футболках.
      Кассьерра использовал последний шанс задержаться на довольствии.
      Родной (как бы) алкаш Ионов в очередной раз всем всё доказал в родном городе.
      Да, лаааадно!(
      А теперь-дискотека!!!!!))

      9
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      Рейтинг: +4208

      raritet 45 минут назад

      Думал, что логичнее было бы дать очки Краснодару. Им могли бы и пригодится. А так получается ни туда-ни сюда.

      2
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      Рейтинг: +1781

      Suvorov51 46 минут назад

      Да помойных даже в этом матче подтянули, ну что можно сказать, липывый шемьпиньон, купленные медальки, пачпорта и звездочки, одним словом ЧМО( ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА), ПРОМКВАСА, все скуплено, на много лет вперед

      1
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      Рейтинг: +11386

      knikos > Suvorov51 43 минуты назад

      Что , после Химок никак пердак не потушишь ?

      5
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      Рейтинг: +1781

      Suvorov51 > knikos 37 минут назад

      любой клуб, но только не питерская помойка, ты обрати внимание, что командой вас назвать нельзя вы помойка, 3 раза вы на коленях просили чтобы вас оставили в вышке, а все равно вы помойка,

      0
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      Рейтинг: +18164

      Barmaleushka > knikos 34 минуты назад

      Это главный "гармонист" звуки из своего инструмента извлекает .

      2
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      Рейтинг: +4484

      Spirit_78 > Suvorov51 33 минуты назад

      Страдай! А мы порадуемся, это наш праздник! Страдай))

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      Рейтинг: +1781

      Suvorov51 > Spirit_78 16 минут назад

      Мой АРСЕНАЛ СЕГОДНЯ НА ВЫЕЗДЕ ПОБЕДИЛ ВОТ Я И СТРАДАЮ, а помойка так и будет помойкой

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      Рейтинг: +11386

      knikos 47 минут назад

      Интересненько получается у Семака : выходит Сергеев- забивает , выходит Кассьера- тоже забивает . Надеюсь Кассьера в следующем сезоне начнёт забивать , как он это делал в Сочи . Сергеев и так на уровне . Бразилы сегодня явно были в перепраздничном состоянии , кроме Дугласа .

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      Рейтинг: +55777

      MaxRnD 50 минут назад

      Слов нет, от какого же феерического позорища Кассьерра спас физрука Серёжу. Вышли на выставочный матч в золотых майках, чтобы научить полуторный состав Краснодара играть в футбол и получили вот ЭТО .....

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      Рейтинг: +166

      Bez Imeni > MaxRnD 49 минут назад

      Всё нормально, ни кто не в обиде...

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      Рейтинг: +55777

      MaxRnD > MaxRnD 47 минут назад

      Да дело же не в обиде. Если бы не этот чудесный отскок на последних секундах, то Семаку после такого надо было бы написать заявление на увольнение по собственному желанию

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      Рейтинг: +166

      Bez Imeni > MaxRnD 45 минут назад

      Матч ни чего не решал, за что увольнять то? Зенит чемпион !!!

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      Рейтинг: +55777

      MaxRnD > MaxRnD 40 минут назад

      Если ничего не решал, то надо было выпускать молодёжь, в форме нормальных расцветок, а не выпендриваться с ударным составом в золотой форме против полудохлого состава Краснодара

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      Рейтинг: +4484

      Spirit_78 > Spirit_78 32 минуты назад

      Ну так выиграйте - а потом будете решать, надевать золотые футболки или нет. Тут дело не в выпендрёже - это традиция.

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      Рейтинг: +55777

      MaxRnD > Spirit_78 25 минут назад

      Вроде уже большенький, но тупой

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