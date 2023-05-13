«Краснодар» в 27-м туре РПЛ упустил победу над «Зенитом». У гостей забили Михайло Баньяц и Алексей Ионов.

У «Зенита» спасительный гол на 90+6 минуте забил Матео Кассьерра. Также отличился Малком.

Это был первый матч «Зенита» после досрочного оформления чемпионства. После игры у клуба будет вечерний чемпионский парад по улицам Санкт-Петербурга.

«Зенит» не проигрывает восемь матчей подряд.

«Краснодар» остался на шестом месте. Краснодарцы не побеждают «Зенит» с 2018 года.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 15; 1:1 – Баньяц, 51; 1:2 – Ионов, 58; 2:2 – Кассьерра, 90+6.

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