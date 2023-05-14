Сульшер рассказал, за что перед ним извинялся Фергюсон

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что Алекс Фергюсон извинялся перед ним за критику, вызванную оставлением в запасе экс-нападающего команды Криштиану Роналду.

«Это единственный раз, когда Алекс Фергюсон извинился передо мной. Фергюсон позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно.

Достаточно сложно быть главным тренером «Манчестер Юнайтед» без того, чтобы бывшие менеджеры пытались давать тебе советы», – приводит слова Сульшера «Чемпионат» со ссылкой на Manchester Evening News.