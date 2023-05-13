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    • Каманцев прокомментировал удаление Денисова в матче с «Химками»

    Каманцев прокомментировал удаление Денисова в матче с «Химками»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о второй желтой карточке защитника «Спартака» Даниила Денисова на 45+1 минуте матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Не могу давать оценку до заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй желтой карточкой VAR не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат VAR просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.

    Рекомендация департамента судейства заключается в том, чтобы при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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