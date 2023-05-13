Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каманцев прокомментировал удаление Денисова в матче с «Химками»

Каманцев прокомментировал удаление Денисова в матче с «Химками»

13 мая 2023, 22:56
14

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о второй желтой карточке защитника «Спартака» Даниила Денисова на 45+1 минуте матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Не могу давать оценку до заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй желтой карточкой VAR не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат VAR просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.

Рекомендация департамента судейства заключается в том, чтобы при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки», – сказал Каманцев.

Еще по теме:
Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак» 9
Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили 26
«Спартак» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Химками» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Денисов Даниил
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1684017024
Так ! - ну вроде, как "моя хата с краю...", но сигнальчик - "Рекомендация департамента судейства заключается в том, чтобы при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки" уже есть !!! Ну а дальше - "Sapietnti sat" ( умному достаточно, или умный поймет)
Ответить
эд100
1684021415
Помолчу...! ... а то ещё на неделю в бан уплыву от уважаемых модераторов... ВСЕМ ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!
Ответить
Дядя Серёжа
1684034524
Это может будет... а удаление уже было...
Ответить
jek718875
1684036319
На сколько лет Кукуляка поедет лес валить? вот в чём вопрос
Ответить
R_a_i_n
1684044142
В ситуацию со второй может и не мог, а вот грубейшую ошибку в виде последовавшей за ней красной был обязан. Это же грубая ошибка, когда ни за что пол-матча команда играет в меньшинстве? Кстати вопрос. Что у нас по отмене второй жёлтой и допуску игрока к следующей игре?
Ответить
nik55
1684045726
если косяк судьи----отменяйте красную а может и не косяк а умышленное действие ?
Ответить
nik55
1684046353
как ты вообще получил эту должность если не судил никогда ?
Ответить
paracetamol
1684053580
Этого костолома в каждом матче нужно удалять до матча! И где только таких готовят?
Ответить
NewLife
1684059993
Дюков, ну разберись, наконец, с Каманцевым и составом ЭСК, чтобы прямо и честно внушали судьям, что Клава, Малка и Боррелиоз все делают в рамках правил, а другие команды должны получать пенки и красные только потому, что у нас только один синит - гегемон, один Газпром, один газпромовский рфс с тобой во главе и самые гуманные (по отношению к бом.жам) судьи в мире.
Ответить
alefreddy
1684087747
опять кукулякнулся
Ответить
Главные новости
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
2
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
13
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
2
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
3
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Все новости
Все новости
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
1
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
Лещенко прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
21:15
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
7
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
2
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
9
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
24
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+