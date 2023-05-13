Каманцев прокомментировал удаление Денисова в матче с «Химками»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о второй желтой карточке защитника «Спартака» Даниила Денисова на 45+1 минуте матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Не могу давать оценку до заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй желтой карточкой VAR не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат VAR просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов.

Рекомендация департамента судейства заключается в том, чтобы при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки», – сказал Каманцев.