Бундеслига. «Бавария» смяла «Шальке» (6:0)

«Бавария» в 32-м туре Бундеслиги уверенно переиграла «Шальке». Хозяева забили шесть безответных голов.

Баварцы лидируют с четырехочковым отрывом, но у идущей второй дортмундской «Боруссии» есть матч в запасе.

«Шальке» расположился в зоне переходных матчей.

«Бавария» не проигрывает «Шальке» дома в Бундеслиге с 2009 года.

Германия. Бундеслига. 32-й тур

Бавария – Шальке – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 21; 2:0 – Киммих, 29 (с пенальти); 3:0 – Гнабри, 50; 4:0 – Гнабри, 65; 5:0 – Тель, 80; 6:0 – Мазрауи, 90+2.

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