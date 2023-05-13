Фати может сорвать обмен игроками между «Барселоной» и «Вулверхэмптоном»

Ансу Фати не хочет уходить из «Барселоны» предстоящим летом.

Ранее каталонцы согласовали с «Вулверхэмптоном» обмен игроками – клуб может получить Рубена Невеша и 30 миллионов евро взамен на 20-летнего вингера.

Сделка оказалась на грани срыва из-за позиции Фати, который не желает отказываться от мечты добиться успеха в составе «Барсы».

Также его не устраивает то, что «Вулверхэмптон» не будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

Ситуацию пытается урегулировать агент Жорже Мендеш, представляющий интересы и Фати, и Невеша. Возможно, он предложит других футболистов на обмен.