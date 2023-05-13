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    • В РФС прокомментировали информацию о возможном переносе финала Fonbet Кубка России из «Лужников»

    В РФС прокомментировали информацию о возможном переносе финала Fonbet Кубка России из «Лужников»

    Вице-президент РФС, глава РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость, что финальный матч Fonbet Кубка России могут перенести на другой стадион.

    • Финал запланирован на 11 июня. Место проведения – «Лужники».
    • Игру могут перенести из-за потенциально невысокого зрительского интереса и ограничений по вместимости.
    • Вместо «Лужников» рассматриваются 3 стадиона – «ВТБ Арена», «Арена Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».

    «Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет.

    Для того, чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет.

    Надеюсь, что финал состоится там, где и запланировано, при большой аудитории», – сказал Алаев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1781

      Suvorov51 1 час назад

      Все финалы должны проходить в столице, и только в столице

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      Рейтинг: +4722

      fakeid 1 час назад

      "при большой аудитории"

      ага, все так и побежали оформлять fan id ради такого финала. его и по телеку-то не все захотят смотреть, лучше на дачу съездить или ещё чего.

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      Рейтинг: +1781

      Suvorov51 > fakeid 1 час назад

      Еще чего, это удовлетворять БОЖ...жей у помойки, да, для тебя это главное

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