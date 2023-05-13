В РФС прокомментировали информацию о возможном переносе финала Fonbet Кубка России из «Лужников»

Вице-президент РФС, глава РПЛ Александр Алаев отреагировал на новость, что финальный матч Fonbet Кубка России могут перенести на другой стадион.

Финал запланирован на 11 июня. Место проведения – «Лужники».

Игру могут перенести из-за потенциально невысокого зрительского интереса и ограничений по вместимости.

Вместо «Лужников» рассматриваются 3 стадиона – «ВТБ Арена», «Арена Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет.

Для того, чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет.

Надеюсь, что финал состоится там, где и запланировано, при большой аудитории», – сказал Алаев.