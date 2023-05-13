Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером»

Александр Мостовой ответил, беспокоит ли его возможное отсутствие предложений после получения тренерской лицензии.
- В пятницу экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и всe.
Получится или нет, ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?
Допускаю, что после учeбы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», – сказал Мостовой.
Источник: «Чемпионат»