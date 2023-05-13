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    • Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером»

    Мостовой: «Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером»

    Александр Мостовой ответил, беспокоит ли его возможное отсутствие предложений после получения тренерской лицензии.

    • В пятницу экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    «Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и всe.

    Получится или нет, ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?

    Допускаю, что после учeбы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 3 часа назад

      Сначала узнай кому ты нужен!а то может не стоит тратить последнее

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      Рейтинг: +2166

      jek718875 3 часа назад

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