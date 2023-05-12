Гвардиола пожаловался на календарь «Манчестер Сити»

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиолу не нравится, что игра 36-го тура АПЛ против «Эвертона» поставлена на 14 мая. 17 мая у манчестерцев ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».
«Против «Эвертона» будет сложный матч, так как он в промежутке между игр с «Реалом». У нас мало времени на подготовку. Спасибо за это большое», – сказал испанец.
- «Сити» лидирует в АПЛ.
- 1-й матч с «Реалом» завершился со счетом 1:1.
- «Сити» при Гвардиоле ни разу не брал Лигу чемпионов.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»