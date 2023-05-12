Кавазашвили: «В Европе нет таких футболистов, как Дзюба в лучшей форме»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом России.

«Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба – где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны.

Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он – лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?

Возьмите еще Кокорина – фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола – быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», – заявил Кавазашвили.