Кавазашвили: «В Европе нет таких футболистов, как Дзюба в лучшей форме»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом России.
«Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба – где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны.
Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он – лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?
Возьмите еще Кокорина – фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола – быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», – заявил Кавазашвили.
- В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
- Он присоединился к команде в феврале.
- Москвичи поднялись на 9-е место в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»