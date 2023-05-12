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    • Кавазашвили: «В Европе нет таких футболистов, как Дзюба в лучшей форме»

    Кавазашвили: «В Европе нет таких футболистов, как Дзюба в лучшей форме»

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает нападающего Артема Дзюбу лучшим футболистом России.

    «Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба – где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны.

    Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он – лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю?

    Возьмите еще Кокорина – фантастический игрок! Если бы не обстоятельства, его проблемы, он стал бы большой звездой мирового футбола – быстрые ноги, поставленный удар, футбольный мозг», – заявил Кавазашвили.

    • В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Он присоединился к команде в феврале.
    • Москвичи поднялись на 9-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14637

      Алексей З 2 часа назад

      Старость.
      Этому одарённому в августе 35 будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1776

      Fialet 2 часа назад

      Кавказашвили совсем кукухой поехал.

      0
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